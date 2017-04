Ayhan gleicht für die Fortuna aus

Bielefeld hatte vor 15.645 Zuschauern einen Start nach Maß erwischt und war bereits in der elften Minute durch Börner in Führung gegangen. Kaan Ayhan gelang in der 40. Minute der Ausgleich für die Gäste, die sich mit 33 Punkten noch nicht in unmittelberer Abstiegsgefahr befinden.

Aufregung gab es in der ersten Hälfte, als Bielefeld nach einem Zweikampf zwischen Düsseldorfs Torwart Michael Rensing und Reinhold Yabo Elfmeter forderte, den Schiedsrichter Timo Gerach aus Landau-Queichheim aber verwehrte. Glück hatten die Gastgeber, dass Ayhan in der Nachspielzeit einer mittelmäßigen Begegnung noch eine große Gelegenheit vergab.

Nur kurze Pause für Bielefeld

Für die Bielefelder, die nur kurz durchatmen können, geht es bereits am Freitagabend in Sandhausen weiter. Auch dort sollten die Ostwestfalen punkten, wollen sie sich weiter von der Abstiegszone entfernen.

Die Düsseldorfer empfangen am Sonntag Union Berlin, dass als eindeutiger Favorit in die Partie geht. Allerdings sollte auch die Funkel-Elf mal wieder punkten, sonst droht ein Absturz in die unferfeulichen unteren Ränge.