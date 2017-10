2. Bundesliga

Arminia Bielefeld - FC Ingolstadt 1:3

Ingolstadt gewinnt turbulentes Spiel in Bielefeld

Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt kommt nach dem verkorksten Saisonstart immer besser in Fahrt. Am 12. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gewann die Schanzer am Freitagabend (27.10.17) mit 3:1 (2:1) bei Arminia Bielefeld und kletterten dank 13 Punkten aus den vergangenen fünf Begegnungen auf Tabellenplatz sieben.