Bielefeld demütigt Braunschweig

So etwas hat man in Bielefeld seit Jahren nicht erlebt. Abstiegskandidat Arminia überrollte Aufstiegsaspirant Eintracht Braunschweig sensationell mit 6:0 (2:0). Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht verlor am vorletzten Spieltag nach einer desolaten Leistung völlig zu Recht in dieser Höhe und rutschte auf den dritten Tabellenplatz ab. Der direkte Aufstieg ist für den Traditionsklub aus eigener Kraft damit nicht mehr zu schaffen.

"Wir haben heute überhaupt nicht existiert ", sagte Lieberknecht und sprach von "Bockmist. Das ist eine sehr, sehr bittere Niederlage. Wer uns kennt weiß aber, dass wir aufstehen werden." Bielefelds dreifacher Torschütze Reinhold Yabo freute sich: "Wir haben heute alle dran geglaubt und das auch auf den Platz gebracht. Wir haben es jetzt selbst in der Hand."

Eigentor leitet Debakel ein

Ein Eigentor von Jan Hochscheidt (13.), Julian Börner (24.), Reinhold Yabo mit einem Dreierpack (65./67./76.) und Keanu Staude (71.) schockten die behäbige Eintracht, die zuvor drei Siege in Serie eingefahren hatte. Bielefeld kletterte nach der Energieleistung auf den 15. Rang und darf sich nach dem völlig verdienten Sieg wieder berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen.