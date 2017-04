Verletzungssorgen bei Arminia Bielefeld

Trainer Jeff Saibene erklärte am Donnerstag (06.4.2017), allein wegen des Kreuzbandrisses von Christopher Nöthe umstellen zu müssen. Neben Nöthe sind in Sandhausen Michael Görlitz (Knieprobleme) und Manuel Hornig (Muskelverletzung) nicht dabei. Ob Kapitän Fabian Klos von Beginn an spielen wird, ließ Saibene offen. Trotz Personalsorgen hofft er auf einen ebenso leidenschaftlichen Auftritt seines Teams, wie am Dienstag beim 2:1 Sieg gegen Düsseldorf. Saibene weiß aber auch, wie er den Sieg einzuschätzen hat: „Die Freude nach dem Sieg war sehr groß, doch es war nur eine schöne Momentaufnahme, denn es geht Schlag auf Schlag.“ Das Spiel in Sandhausen ist das dritte innerhalb von sieben Tagen.

Bielefeld mit gutem Lauf

Aktuell spricht die Form für die Bielefelder. Aus den letzten drei Spielen holte man sieben Punkte - der beste Lauf der Saison für die Arminen. Außerdem läuft es offensiv für Bielefeld richtig gut: Mit 15 Treffern stellt Arminia im Jahr 2017 die zweitbeste Offensive der Liga (hinter Dresden) und hat mit insgesamt 34 Treffern sogar zwei mehr erzielt als Sandhausen auf Tabellenplatz neun.

Stand: 06.04.2017, 19:13