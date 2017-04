2. Bundesliga, 26. Spieltag

VfB Stuttgart - Dynamo Dresden 3:3 (1:3)

Die Dynamos legten in Stuttgart los wie die Feuerwehr. Besonders Stefan Kutschke zeigte sich in Torlaune. Zwischen der 4. und der 26. Minute gelang dem Dresdner ein lupenreiner Hattrick - Kutschke schloss zwei tolle Konter ab und traf per Foulelfmeter, nachdem er von VfB -Torhüter Mitch Langerak gefoult worden war. Für ein wenig Hoffnung vor der Pause sorgte Simon Terodde kurz darauf mit dem Anschlusstreffer für den VfB Stuttgart (29.).

In der zweiten Hälfte suchte der VfB dann nur den Weg nach vorne - und wäre nach einer Stunde fast belohnt worden. Doch sowohl ein Freistoß von Anto Grgic als auch der Nachschuss von Terodde landeten an der Latte (59.). Der VfB drückte die Dresdner nun hinten rein und blieb im Pech: Auch Christian Gentner traf nur die Latte (69.).

Mit seinem ersten Saisontor sorgte Emiliano Insua dann nochmal richtig für Spannung. Der VfB Stuttgart zeigte nun ein ganz starkes Spiel, Dresden hatte Glück, dass die Führung noch Bestand hatte. Der überfällige Ausgleich ließ bis in die Nachspielzeit auf sich warten. Terodde verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:3. Bitter für Kutschke: Durch sein zögerliches Abwehrverhalten brachte er Philip Heise in Bedrängnis, der ungestüm mit einem Foul den Elfmeter verursachte.

"Wir wollten natürlich die drei Punkte hier behalten, aber nach einem 0:3 muss man auch mit einem 3:3 zufrieden sein", sagte Terodde nach seinem 17. Saisontor bei Sky: "Der Spielverlauf war unfassbar."

In der Englischen Woche spielt der VfB am Mittwoch (05.04.17) beim TSV 1860 in München. Die Dresdner empfangen zeitgleich den 1. FC Heidenheim.

1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig 0:1 (0:0)

Aufstiegskandidat Braunschweig tat sich auf dem Betzenberg schwer. Trainer Torsten Lieberknecht sah bei seiner Rückkehr in die Pfalz eine insgesamt schwache erste Hälfte, wobei der 1. FC Kaiserslautern immerhin kämpferisch überzeugte. Gute Torchancen bekamen die Zuschauer nicht geboten, dafür viele Fehlpässe und harmlose Angriffe.

Nach der Pause präsentierten sich die Lauterer dann offensiver. Vor allem Angreifer Sebastian Kerk setzte sich immer wieder in Szene. Ein Tor gelang ihm aber nicht. Dann hatten die Braunschweiger auch noch Glück, als Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck ein klares Handspiel im Strafraum übersah.