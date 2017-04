2. Bundesliga, 26. Spieltag

Hannover bekommt es in der englischen Woche am Dienstag (04.04.17) um 17.30 Uhr mit dem 1. FC Nürnberg zu tun. Union Berlin empfängt am Mittwoch ebenfalls um 17.30 Uhr Erzgebirge Aue.

Würzburger Kickers - Arminia Bielefeld 1:1 (1:0)

Rico Benatelli (Würzburg) gegen Florian Hartherz (r.)

Die Würzburger Kickers trennten sich von Arminia Bielefeld aufgrund eines späten Eigentors von Junior Diaz (90.+1) 1:1 und sind damit auch im neunten Spiel im Jahr 2017 sieglos. Bielefeld bleibt mit 24 Punkten Vorletzter, auch Würzburg (30) ist als 13. weiter vom Abstieg bedroht. Bielefeld war nach gut einer Viertelstunde in Rückstand geraten: Rico Benatelli wurde in der Mitte mustergültig von Patrick Weihrauch bedient und schob überlegt ein (17.).

Bei Würzburg war vor 10.428 Zuschauern nicht viel von Verunsicherung zu sehen. Das bislang schlechteste Rückrundenteam der 2. Liga spielte temporeich. Elia Soriano hatte sogar das 2:0 auf dem Fuß (34.), schoss allerdings knapp neben das Bielefelder Tor. Der luxemburgische Trainer Saibene, der den Mitte März entlassenen Jürgen Kramny auf der Bielefelder Trainerbank beerbt hatte, wechselte nach der Pause in Andreas Voglsammer einen zweiten Stürmer ein. Viele Möglichkeiten konnten sich die Ostwestfalen in einer von beiden Seiten deutlich schwächeren zweiten Hälfte dennoch nicht herausspielen. Letztlich half das Glück: Diaz traf bei einem Befreiungsschlag den Ball nicht richtig und fabrizierte ein kurioses Eigentor mit hoher Flugbahn.