2. Bundesliga

Oliver Fink kann sich einen Anruf sparen. "Wenn ich mal schlechte Laune habe und lachen will, rufe ich ihn an und bin danach wieder besser drauf. Ich schätze seinen Humor" , sagte der derzeit verletzte Kapitän des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf im Express-Interview über Andreas Lambertz. Vereins-Ikone Lambertz kehrt am Freitag (04.11.2016, 18.30 Uhr) mit Dynamo Dresden zum Gastspiel bei seiner großen Liebe zurück und sorgt damit nicht nur bei seinem ehemaligen Mitspieler Fink für gute Laune.

In vier Ligen getroffen

Über 300 Spiele hat "Lumpi" von 2003 bis 2015 für seine Fortuna bestritten. Er ist mit dem Klub von der Ober- bis in die Bundesliga durchmarschiert - auch dank seiner 40 Tore. Er ist der einzige Fußball-Profi, der für seinen Verein in den höchsten vier Ligen getroffen hat. Kein Wunder, dass die Düsseldorfer Fans den 32-Jährigen immer noch verehren und ihm einen emotionalen Empfang bereiten werden. " Ich freue mich riesig auf Freitag. Ich warte schon ewig auf dieses Spiel, das hat mir alles schon viel zu lang gedauert ", sagte Lambertz im Interview mit der Rheinischen Post.

Die Rückkehr in die Arena ist aber auch mit Problemen verbunden. Den Weg in die Gäste-Kabine ist Lambertz noch nie gegangen. "Ich trotte einfach den anderen hinterher, dann kann nichts passieren", sagte Lambertz, dessen Trikotnummer 17 bei der Fortuna nicht mehr vergeben wird. Der unermüdliche Kämpfer freut sich besonders auf die Anhänger der Fortuna.

Emotionaler Abschied

Andreas Lambertz mit Fortuna-Fans bei seinem Abschied

" Die Fortuna-Familie hat mir einen sehr emotionalen Abschied bereitet, an den ich gern zurückdenke" , sagte Lambertz, der den Verein im Sommer 2015 aber nicht freiwillig verlassen hat: "Natürlich war die Art und Weise, wie es zu meinem Abschied gekommen ist, eine Enttäuschung für mich. Aber das hat ja nichts mit meinem Verhältnis zu Fans und ehemaligen Mitspielern zu tun. Da gibt es einfach eine Menge Leute, auf die ich mich unglaublich freue. Und es waren einfach sehr geile 13 Jahre."

Nach dem Abschied vom Rhein hat "Lumpi" mit seiner Familie inzwischen auch an der Elbe sein Glück gefunden. Mit den Sachsen schaffte er auf Anhieb den Sprung in Liga zwei. " Wir haben eine geile Truppe in Dresden, es macht einfach Spaß ", sagte Lambertz, der spätestens beim Anpfiff die Vergangenheit ruhen lassen will: "Ein Sieg wäre schon schön." Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel will den Ex-Düsseldorfer ebenfalls nicht schonen. "Er hat es redlich verdient, vor dem Spiel von unseren Fans gefeiert zu werden. Auf dem Platz aber kriegt er Feuer, das ist klar", sagte Funkel.

