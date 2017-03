Arminia Bielefeld entlässt Trainer Kramny

Arminia Bielefeld hat die Reißleine gezogen. Nach dem Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz in der 2. Liga trennen sich die Ostwestfalen von Jürgen Kramny als Cheftrainer. Die Entscheidung fiel in einer Aufsichtsratssitzung am Montagabend (13.03.2017). Präsident Hans-Jürgen Laufer bestätigte dem WDR die Entlassung. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Vorerst übernimmt erneut Co-Trainer Carsten Rump als Interimslösung.

Zweite Trainerentlassung

Für Arminia Bielefeld ist es bereits der zweite Trainerwechsel in dieser Saison. Nach zehn Spielen ohne Sieg trennte sich Arminia im Oktober von Rüdiger Rehm, jetzt ist auch Kramny weg. Der 45-Jährige war bei Bielefeld gerade mal vier Monate im Amt. Durch den erneuten Trainerrauswurf steht auch Sportgeschäftsführer Samir Arabi bei den Fans immer stärker in der Kritik. Mit seinen Trainerentscheidungen hatte er zuletzt kein Glück und auch die Neuzugänge für diese Saison konnten nicht voll überzeugen.

Nächstes Spiel gegen Ex-Coach Meier

Am Freitag (17.03.2017) hat Arminia Bielefeld das wichtige Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserlslautern vor der Brust. Als Tabellenletzter steht Arminia unter Zugzwang. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt vier Punkte. Pikante Note am Rande: an der Seitenlinie von Kaiserslautern steht der ehemalige DSC-Coach Norbert Meier. Er hatte die Arminia im Sommer völlig überraschend verlassen und war zum Bundesligisten Darmstadt 98 gewechselt. Doch dort hatte Meier kein Glück und ist mittlerweile wieder in der 2. Fußball-Bundesliga gelandet.

Stand: 14.03.2017, 10:51