KSC stellt 96 ein Bein

Bundesliga-Absteiger Hannover enttäuschte auch in der Folge und wurde lange nur vom starken Tschauner im Spiel gehalten. Chancenlos war der Keeper allerdings in der 70. Minute, als Diamantakos per Strafstoß alles klar machte. Verteidiger Miiko Albornoz hatte zuvor den eingewechselten Erwin Hoffer im Straftraum zu Fall gebracht.

Am nächsten Spieltagt reist der KSC zum Abstiegsduell nach Aue. Hannover empfängt dann den TSV 1860 München.