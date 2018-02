Ende Januar musste man sich um den 1. FC Kaiserslautern ernsthafte Sorgen machen. Mehr als ohnehin schon. Der Rückstand des Zweitliga-Schlusslichtes aus der Pfalz auf den ersten Nichtabstiegsplatz betrug damals satte zehn Punkte. Doch was noch viel schlimmer war: In der Halbzeitpause des Spiels bei Darmstadt 98 konnte Trainer Jeff Strasser wegen Herz-Rhythmusstörungen nicht mehr weiter coachen und wurde hinterher wochenlang krankgeschrieben. Tabellenletzter und kein Trainer - beim 1. FC Kaiserslautern schienen die Lichter auszugehen.

Jetzt muss man sich zwar immer noch große Sorgen machen um die "Roten Teufel", doch es ist Land in Sicht. Unter dem neuen Trainer Michael Frontzeck hat das Team zuletzt zwei Siege in Serie eingefahren. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt nur noch fünf Punkte - und das bei einem Spiel weniger. Nun hofft die ganze Pfalz am Freitag (16.02.18) zum Auftakt des 23. Spieltages gegen den SV Sandhausen auf den dritten Dreier in Serie.

Ungewohnt treffsicher

Der frühere Nationalspieler hat der Mannschaft neues Leben eingehaucht, vor allem der Offensive. Bei den Siegen in Braunschweig (2:1) und gegen Kiel (3:1) schoss Lautern fünf Treffer. In den 19 Spielen zuvor waren es gerade mal 15. Der Auftritt gegen Kiel war der wohl beste seit langer Zeit.

Michael Frontzeck

Der 53 Jahre alte Frontzeck weiß, welche Knöpfe er drücken und welche Ansprachen er machen muss. Er kennt den Abstiegskampf schon aus seinen Trainerstationen in Aachen, Bielefeld, Mönchengladbach, Hannover und St. Pauli. Deshalb war ihm auch nicht bange vor seiner "Mission Impossible". "Wir können alle die Tabelle lesen. Die sportliche Lage ist sicherlich nicht lustig. Ich habe aber ein gutes Gefühl. Es sind in der Vergangenheit schon außergewöhnliche Dinge auf dem Betzenberg passiert" , sagte er bei seinem Amtsantritt. Es sieht sich nicht als Feuerwehrmann. Frontzeck hat einen Vertrag bis 2019 unterschrieben, der für die zweite und dritte Liga gilt. Viele andere hätten sich da wohl vorsichtshalber nur bis zum Saisonende verpflichtet.

"Gesundes Mittelmaß"

Frontzeck kennt das Geschäft. Deshalb weiß er auch, dass es auch schnell wieder schlechter laufen kann. Vor dem Spiel gegen Sandhausen will er die allgemeine Euphorie deshalb nicht teilen. Das tut auch das Team nicht. "Ich habe den Eindruck, dass die Mannschaft ein gesundes Mittelmaß hat" , sagt er: "Ich muss da nichts zügeln, ich habe nicht den Eindruck, dass die Spieler da irgendwas überschätzen. Es ist ein sehr konzentriertes Arbeiten mit der Mannschaft." Natürlich hätten die beiden Siege Auftrieb gegeben. "Das tut jeder Mannschaft auf der Welt gut" , sagt Frontzeck.

Sandhausen als "zähe Angelegenheit"

"Es ist elementar wichtig, zwar das Selbstvertrauen mitzunehmen, aber auch zu wissen, was auf uns zukommt. Und gerade gegen Sandhausen kann das eine sehr schwierige und zähe Angelegenheit werden" , erklärt der Coach. Der Tabellen-Siebte gilt in der Tat als unangenehm. Sandhausen bringt die beste Abwehr der Liga mit in die Pfalz. Erst 19 Gegentore kassierte das Team von Kenan Kocak in 22 Spielen. Allerdings ist Sandhausen auch seit zwei Spielen ohne Sieg und ohne eigenen Treffer.

Die Mission Klassenerhalt muss Frontzeck nicht alleine bewältigen. Zeitgleich mit ihm trat Michael Bader seinen neuen Job als Sportvorstand an. Beide arbeiteten schon bei Hannover 96 zusammen. Der muss sich aber auch noch um andere Dinge kümmern. "Es gibt große wirtschaftliche Herausforderungen" , sagt Bader. Tatsächlich ist es nach wie vor ungewiss, ob die chronisch klammen "Roten Teufel" einen Abstieg in die 3. Liga überhaupt stemmen könnten. Dem viermaligen Meister und zweimaligen Pokalsieger droht im Extremfall sogar der Absturz in die Regionalliga.

red/dpa/sid | Stand: 16.02.2018, 08:00