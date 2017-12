"Es gab keine Anzeichen, deshalb war ich auch sehr überrascht, dass es so gekommen ist" , sagte der 47-Jährige am Mittwoch in einem Interview im "Inforadio" des rbb.

"Es war relativ kurz. Der Verein hat mir seine Entscheidung gesagt. Ich habe das zur Kenntnis genommen und mich dann verabschiedet." Anschließend sei er zu den Spielern in die Kabine gegangen. "Die Mannschaft konnte das auch nicht nachvollziehen, weil wir intern ein sehr gutes Verhältnis hatten, sehr respektvoll" , sagte Keller.