1860-Investor Ismaik will klagen

"Ich wollte das nie machen, aber jetzt werde ich gegen 50+1 klagen" , sagte der Jordanier der "Süddeutschen Zeitung" (SZ). Bei Zweitliga-Absteiger 1860 hatte es zuletzt einen Machtkampf zwischen Ismaik und dem Stammverein gegeben, in dessen Folge der 40-Jährige am Freitagnachmittag (02.06.2017) eine Millionenzahlung an den Klub verweigerte. Die Löwen erhielten somit keine Lizenz für die 3. Liga.

Klage gilt als aussichtsreich

Ismaik hatte sich dennoch gegen einen Abschied entschieden und will nun seinen Einfluss offenbar noch ausbauen. Die nur in Deutschland existierende 50+1-Regel soll verhindern, dass Investoren die Macht in einem Klub übernehmen. Eine Ausnahme bilden Vereine, bei denen sich ein Investor bereits mehr als 20 Jahre engagiert hat.

Vor allem wegen dieser Ausnahme gilt die Regel als rechtlich umstrittenen, eine Klage als durchaus aussichtsreich. Ismaik war laut SZ offenbar davon ausgegangen, dass in der vierten oder fünften Liga die 50+1-Regel nicht gilt. "Red Bull hat in der fünften Liga angefangen, richtig?" , hatte er am Freitagnachmittag der Zeitung gesagt.

