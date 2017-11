Im "Sportschau Club" am sehr späten Abend des 25. Oktober wurde Friedhelm Funkel auf die Aufstiegsambitionen der Rheinländer und auf die möglichen Konkurrenten angesprochen. Zu diesem Zeitpunkt stand Ingolstadt noch auf Rang elf und hatte bereits fünf Partien verloren. Funkel sagte damals auf die Frage, wer es noch bis ganz nach oben schaffen könnte: "Vom Kader her - Ingolstadt! Die können auch gut und gerne mal fünf, sechs, sieben Spiele hintereinander gewinnen."

13 von 15 Punkten

Dass der erfahrenste aktive Trainer im deutschen Profi-Fußball Ahnung von der Materie hat, ist keine neue Erkenntnis. Im Fall Ingolstadt findet sie ihre Bestätigung. In den vergangenen fünf Partien ist der FCI von Platz 16 bis auf fünf gestürmt, hat in diesem Zeitraum 13 von 15 möglichen Zählern geholt und unter anderem zuletzt auch die aufstiegsambitionierten Nürnberger auswärts hochverdient geschlagen.

Mittelfeldspieler Almog Cohen stellt klar: "Wenn du unsere Qualität siehst, haben wir eine Topmannschaft. Man merkt, dass unser Team mittlerweile zusammengewachsen ist und jeder Spieler alles gibt." Ob der Umkehrschluss den katstrophalen Saisonstart und die Entlassung von Abstiegstrainer Maik Walpurgis erklärt, können wohl nur die Ingolstädter Profis selbst beantworten.

"Cheftrainer, weil ich es kann"

Fakt ist, dass Walpurgis-Nachfolger Stefan Leitl sehr schnell einen Draht zu dieser Truppe gefunden hat, in der er selbst noch bis zum Juli 2013 gespielt hat. Am 22. August dieses Jahres übernahm der in der Jugend Bayern Münchens ausgebildete Kreativspieler das Traineramt bei den Schanzern zunächst als Interimscoach, vier Wochen später wurde er zum Chef befördert.

Das Selbstvertrauen, das seine Schützlinge inzwischen ausstrahlen, lebt er auch selbst durchaus glaubwürdig vor. Pep Guardiola nennt er in der "Bild" als Vorbild, weil der der fußballerischen Perfektion am ehesten nahekomme. Über seine eigene Beförderung zum Cheftrainer sagt Leitl: "Ich bin es jetzt nicht wegen meines Kleidungsstils oder Ähnlichem geworden, sondern weil ich nachgewiesen habe, dass ich es kann."

Spieler-SMS auch nachts um elf

Sein Erfolgsgeheimnis beschreibt der 40-Jährige so: "Ich verbiege mich nicht, sondern bin authentisch. So war ich als Spieler, und so will ich auch als Trainer wahrgenommen werden. Deswegen werde ich immer geradeaus, direkt und emotional sein."

Das scheint bei den zuvor launisch und völlig verunsichert wirkenden Spielern anzukommen, ebenso wie sein Zugewandtheit. Leitl: "Ich will für meine Jungs da sein. Sie können mir auch nachts um 23 Uhr eine SMS schreiben. Es muss eine Vertrauensbasis da sein zum Spieler, denn nur so kann man erfolgreich sein. Spreche ich nicht mit meinen Spielern, verliere ich sie – und das will ich nicht."

Lezcano nur noch Joker

So gelingt es Leitl offenbar, auch schwierige Personalien zu moderieren. Der in der Bundesliga gesetzte und von vielen Vereinen umworbene Dario Lezcano ist unter ihm nur noch Joker, erzielte aber als solcher das Siegtor gegen den Club. Der unter Walpurgis komplett aussortiere Tobias Levels ist hingegen wieder unumstrittene Stammkraft.

Vom Wiederaufstieg möchte Leitl derzeit noch nicht sprechen, doch in den kommenden Tagen und Wochen erhält er darüber wertvolle Aufschlüsse: Nach Spitzenreiter Düsseldorf warten der Tabellenzweite Holstein Kiel und anschließend Eintracht Braunschweig. Torhüter Örjan Nyland fasst die Ausgangslage so zusammen: "Im Moment haben wir einen Lauf, keiner spielt gern gegen uns. Deshalb nehmen wir die kommenden Aufgaben mit Selbstvertrauen an und schauen dann mal im Winter, was alles noch möglich ist."

Stand: 17.11.2017, 08:30