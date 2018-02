Blitzdoppelpack binnen 98 Sekunden

Per Blitzdoppelpack binnen 98 Sekunden erzielte Malcolm Cacutalua (37./38.) den Ausgleich für die Erzgebirgler. Der Anschlusstreffer war zunächst höchst umstritten: Cacutalua behinderte vor seinem Abstauber aus kurzer Distanz Kiel-Keeper Kenneth Kronholm, den er bei seinem zweiten Treffer wenige Augenblicke später per geköpfter Bogenlampe überwand.

Kiel nutzt Chancen nicht

In der zweiten Hälfte hatte Kiel den Schock scheinbar verdaut und kam unter anderem durch Toptorjäger Ducksch (68.) zu guten Möglichkeiten, nutzte diese aber nicht.

Kiel tritt am nächsten Sonntag zum Nordduell in St. Pauli an. Einen Tag davor hat Aue Kaiserslautern zu Gast.