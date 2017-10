Holstein Kiel

Die Norddeutschen festigten mit dem fünften (!) Sieg in Folge ihren 2. Tabellenplatz und bleiben das Überraschungsteam der Liga. Arminia kassierte nach dem verlorenen Topspiel in der Vorwoche die zweite Niederlage in Folge.

Neunter Treffer von Duksch

Marvin Ducksch (65.) mit seinem neunten Saisontreffer und Steven Lewerenz (68.) machten mit einem Doppelschlag der Kieler perfekt. Bielefeld, das seine beiden Auswärtsspiele zuvor gewonnen hatte, rutschte nach seiner zweiten Niederlage in Folge aus dem direkten Verfolgerfeld. Rafael Czichos (85.) sorgte per Eigentor für den Endstand.

Vor 11.224 Zuschauern hätten die guten Gäste in der 63. Minute bei einer Doppelchance durch Andreas Voglsammer bzw. Fabian Klos in Führung gehen müssen. Praktisch im Gegenzug unterstrich dann Ducksch seine Qualitäten, als er mit einem Schuss von der Strafraumgrenze Arminia-Torwart Stefan Ortega keine Chance ließ. Nach dem 2:0 schien dann der Widerstand der Gäste gebrochen. Kiel, das in der ersten Hälfte noch große Schwierigkeiten gehabt hatte, musste nach dem Eigentor von Czichos noch einmal zittern.