Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld (Mittwoch, 18.30 Uhr)

Nach zuvor vier Ligaspielen ohne Sieg (zwei Unentschieden und zwei Niederlagen) feierten die Dresdner zuletzt einen 2:0-Erfolg in Regensburg. Bielefeld kassierte zuletzt zwei Niederlagen in Folge und musste dabei jeweils vier Gegentreffer hinnehmen.

Eintracht Braunschweig - SpVgg Greuther Fürth (Mittwoch, 18.30 Uhr)

Die in dieser Saison weiter ungeschlagenen Braunschweiger spielten zuletzt viermal in Folge 1:1. Fürth feierte beim jüngsten Debüt des neuen Trainers Damir Buric einen 3:1-Sieg gegen Düsseldorf und damit den ersten Dreier der Saison.

1.FC Heidenheim - SV Darmstadt 98 (Mittwoch, 18.30 Uhr)

Nach zuvor vier Niederlagen in Folge feierte Heidenheim beim jüngsten 2:1 in Bochum seinen zweiten Saison-Dreier. Die Darmstädter, die in jedem ihrer bislang sechs Saisonspiele jeweils ein Tor erzielten, konnten drei ihrer vergangenen vier Auftritte gewinnen (eine Niederlage).

Fortuna Düsseldorf - SSV Jahn Regensburg (Mittwoch, 18.30 Uhr)

Nach zuvor vier Siegen in Folge kassierten die Düsseldorfer beim jüngsten 1:3 in Fürth ihre erste Saisonniederlage. Aufsteiger Regensburg hat seine jüngsten beiden Auswärtsspiele überzeugend gewonnen und erzielte dabei jeweils mindestens drei Tore.

1. FC Nürnberg - VfL Bochum (Donnerstag, 20.30 Uhr)

Nach zuvor drei sieglosen Partien kehrten die Nürnberger zuletzt mit einem deutlichen 6:1 in Duisburg in die Erfolgsspur zurück. Die Bochumer, die in jedem Saisonspiel mindestens ein Gegentor kassierten, haben keines ihrer letzten zehn Aufeinandertreffen mit den Nürnbergern verloren (fünf Siege und fünf Unentschieden).

sid | Stand: 19.09.2017, 08:36