Der VfL Bochum ist vor Erzgebirge Aue gewarnt

„ Sie spielen guten Fußball, Aue ist fast auf Augenhöhe “, so der Trainer. Bei einer Niederlage würde der Gegner den VfL in der Tabelle sogar überholen. " Wir sind gewarnt, aber wir werden unsere Möglichkeiten bekommen ," ist der Coach vor der Partie optimistisch.

Stöger und Celozzi fraglich

Ob er dabei auf die angeschlagenen Kevin Stöger (Kniebeschwerden) und Stefano Celozzi (Adduktorenprobleme) zurückgreifen kann, soll erst kurz vor dem Spiel entscheiden werden. Sicher nicht dabei sind Russell Canouse, Dominik Wydra, Tim Hoogland und Timo Perthel. Und so hält sich der Trainer in punkto Aufstellung noch bedeckt: „ Ich möchte jetzt noch keine Aussagen darüber machen, wie der Kader am Freitag aussehen wird ."

Stand: 29.09.2016, 19:30