Fürth feiert Sieg im Franken-Derby

Robert Zulj war am Sonntag (05.03.2017) der gefeierte Mann im 262. Franken-Derby. Der Fürther sicherte den Hausherren mit einem abgefälschten Treffer in der 77. Minute den 1:0-Erfolg. Die nun seit fünf Partien ungeschlagenen Fürther zogen mit 32 Punkten in der Tabelle am "Club" vorbei und fügten dem Lokalrivalen zugleich die dritte Zweitliga-Niederlage nacheinander zu.

Fürths Sercan Sararer und Rubert Zulj (r.) jubeln

"Schlimmer kann es gar nicht laufen. Wir haben uns sehr schwer getan. Jetzt müssen wir der Realität ins Auge sehen", sagte Nürnbergs Trainer Alois Schwartz, dessen Team der Relegationszone nun näher ist als den Aufstiegsrängen.

Zerfahrenes Derby mit glücklichem Ende für Fürth

In einem zerfahrenen und hitzigen Nachbarschaftsduell setzten sich die Fürther auch dank der größeren Entschlossenheit durch. Nürnberg war über weite Strecken vor allem auf Sicherheit bedacht und kam auch im zweiten Durchgang, als die Fürther den Druck erhöhten, kaum zu Kontergelegenheiten. Nach dem späten Führungstreffer für Fürth hatten die Nürnberger nichts mehr zuzulegen. Zulj dagegen hatte mit einem Lattentreffer in der Nachspielzeit sogar das zweite Tor für Fürth auf dem Fuß.