Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel erkämpfte sich am Samstag (17.02.2018) ein 1:1 (0:1) gegen die Franken und bewies dabei gute Moral. Dennoch könnte die Fortuna im Laufe des 23. Spieltags die Tabellenführung an den 1. FC Nürnberg verlieren, der am Sonntag gegen den MSV Duisburg spielt.

Fürth, das das Hinspiel gegen den Aufstiegsanwärter gewonnen hatte, vergab dagegen wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Maximilian Wittek (10. Minute) verwandelte einen Freistoß aus spitzem Winkel zum Führungstreffer, den Takashi Usami (76.) vor 23.849 Zuschauern ausglich. Zuvor hatte bereits Düsseldorfs Rouwen Hennings (64.) getroffen, Schiedsrichter Sören Storks erkannte aber eine Abseitsstellung.