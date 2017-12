Fortuna erwartet Club zum Spitzenspiel

Am vergangenen Wochenende verpasste Fortuna Düsseldorf durch ein 2:2 gegen Holstein Kiel den Sprung an die Tabellenspitze. Jetzt haben die Fortunen die nächste Gelegenheit, den "Platz an der Sonne" zu erobern. Mit einem Erfolg im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Allerdings: Die Fortunen sind nicht gut in Schwung. Sie warten seit fünf Partien auf einen Sieg in der 2. Liga.

Offensivstarke Mannschaften vom Tor weghalten

" Es ist nicht leicht, offensivstarke Mannschaften wie Kiel oder Nürnberg über 90 Minuten vom Tor wegzuhalten" , sagt Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel. Für den Nürnberger Mikael Ishak, mit elf Treffern bester Torschütze der 2. Liga, will er aber keinen Sonderbewacher abstellen: "Auch wenn er derzeit sehr gut drauf ist. Wir müssen einfach alle hellwach sein. "

Nürnberg-Coach stichelt gegen Fortuna

Die Nürnberger sehen gute Chancen, an Düsseldorf vorbeizuziehen. " Die haben den Faden verloren ", sagt Club-Trainer Michael Köllner über die Fortunen. "So eine Phase geht an keiner Mannschaft spurlos vorüber ", glaubt der Coach.

Der letzte Heimsieg der Düsseldorfer datiert vom 20. Oktober, als man Darmstadt 98 1:0 besiegte. Danach gab es zu Hause lediglich ein Unentschieden gegen Heidenheim und zuletzt die Niederlage gegen Dynamo Dresden.