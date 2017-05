Fortuna und die Angst vor dem erneuten Debakel

In Sachen Ziele gaben sich die Verantwortlichen von Fortuna Düsseldorf vor der Saison recht bescheiden. Es sollte eine "sorgenfreie Spielzeit" werden, wie der Vorstandsvorsitzende Robert Schäfer formulierte. Der Verein sollte sich stabilisieren, die Mannschaft sich stetig weiterentwickeln.

Die Realität ist drei Spieltage vor dem Saisonende der 2. Liga jedoch eine vollkommen andere. Die Rheinländer befinden sich seit Wochen auf Talfahrt und bei den Fans geht wieder einmal die Angst um. Angst, dass sich das Schicksal von 2013 wiederholen könnte.

Zur Erinnerung: Damals, in Fortunas bislang einziger Erstliga-Spielzeit dieses Jahrtausends, hatten die Düsseldorfer 33 Spieltage lang über dem Strich gestanden. Doch am Ende sorgte eine 0:3-Niederlage bei Hannover 96 dafür, dass die Rot-Weißen noch vom 15. auf den 17. Platz abrutschten und den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten mussten.

Düsseldorf rutschte von Platz acht auf 14

Auch in dieser Saison legten die Fortunen zuletzt eine rasante Talfahrt hin. Nach einer sehr ordentlichen Hinrunde belegte die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel noch Platz acht - der Abstand zur Abstiegszone betrug komfortable elf Zähler. Davon sind mittlerweile gerade einmal zwei magere Pünktchen übriggeblieben. In der Tabelle bedeutet das Rang 14 – die bislang schlechteste Saisonplatzierung der Düsseldorfer. Doch eins sollten sie durch das Trauma von 2013 gelernt haben: Abgerechnet wird zum Schluss.

Fortuna-Coach Friedhelm Funkel bleibt optimistisch

Funkel übt sich unterdessen in Durchhalteparolen: "Meine Mannschaft hat das heute mehr als ordentlich gemacht", sagte der Trainer nach der jüngsten 0:1-Niederlage in Hannover. " Wir fahren zwar ohne Punkte nach Hause, aber für die Moral war dieser Auftritt wichtig. Jetzt kommen die drei Spiele, in denen wir punkten müssen – und werden. "

Würzburg mit noch schlechterer Rückrunde

Den Auftakt zum Endspurt macht das Heimspiel am Samstag (06.05.2017) gegen die Würzburger Kickers. Die Gäste sind die einzige Mannschaft, die in der Rückrunde noch besorgniserregender eingebrochen ist, als Düsseldorf: Die Kickers waren zur Winterpause Sechster, zwei Plätze und zwei Punkte besser als die Fortunen - jetzt liegen sie einen Rang und zwei Zähler hinter der Funkel-Elf.

Von einem "Endspiel" will der Coach zwar nichts wissen, gewinnen will er zu Hause aber natürlich trotzdem. Es wäre der erste Düsseldorfer Heimsieg seit dem 21. Oktober. Verliert die Fortuna jedoch, zieht Würzburg in der Tabelle an den Rheinländern vorbei - im schlimmsten Fall geht es sogar runter bis auf Platz 17.

Doch Rechenspiele helfen den Rot-Weißen jetzt ebenso wenig weiter, wie Jammern. Und auch für gute Leistungen, wie zuletzt in Dresden oder Hannover, kann sich Düsseldorf nichts kaufen. Was jetzt zählt sind einzig und allein Ergebnisse, um einem Debakel wie 2013 zu entgehen.

Stand: 02.05.2017, 11:24