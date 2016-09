Arminias Fehlstart - Auf der Alm wird's unruhig

Das hatte es in Bielefeld lange nicht gegeben. Nachdem die 1:3-Heimniederlage am Sonntag (25.09.2016) besiegelt war, wollten sich die Arminia-Spieler bei den eigenen Fans für die Unterstützung bedanken. Doch davon wollten selbst die treuen Anhänger auf der Südtribüne der Bielefelder Alm nichts wissen. Statt Aufmunterungen schlugen den DSC-Kickern gellende Pfiffe und Schmährufe entgegen.

Spektakulär, aber ohne Ertrag

Die Enttäuschung ist groß bei der Arminia, die so hoffnungsvoll in die neue Spielzeit gestartet war. Hinter den Ostwestfalen lag eine recht sorgenfreie Zweitliga-Saison, die auf einem gesicherten zwölften Platz endete. Frühzeitig konnten die Personalplanungen für die neue Serie vorangetrieben werden. Zwar hatte der allseits geschätzte Trainer Norbert Meier die Bielefelder in der Sommerpause mehr oder weniger Hals über Kopf in Richtung Darmstadt verlassen. In Rüdiger Rehm lotsten die Bielefelder aber schnell einen ambitionierten Coach aus Großaspach an den Teutoburger Wald.

Nun zeigt sich aber, dass die neue Arminia nicht so funktioniert, wie sich das alle vorgestellt hatten. Die neuformierte Mannschaft lieferte sehr wohl schon spektakuläre Partien in dieser Saison ab wie das 4:4 gegen Union Berlin und das 3:3 gegen Hannover 96. Ein Sieg sprang aber noch nicht heraus, sieht man von dem Ach-und Krach-Erfolg im DFB-Pokal gegen den Viertligisten RW Essen ab.

Neuzugänge als Verstärkungen?

Prietl enttäuscht, Matavz jubelt.

Vor allem die Neuzugänge, die Sportchef Samir Arabi - inzwischen in Bielefeld zum Geschäftsführer Sport aufgestiegen - im Sommer präsentierte, erwiesen sich bislang nicht als Verstärkungen. Vor allem in der Spitze sollte laut Arabi die Personal-Qualität gesteigert werden anstatt in der Breite. Als Arabis Prunkstück war das neue Mittelfeld auserkoren mit Manuel Prietl vom österreichischen Erstligisten SV Mattersburg und Tomasz Holota, der sogenannte Königstransfer, der von Slask Breslau aus der polnischen Liga kam. Prietl/Holota sollten das bisherige zentrale Mittelfeld-Gespann Manuel Junglas/Tom Schütz ablösen und dem Arminen-Spiel eine neue Struktur verleihen. Das Ergebnis: Holota ist inzwischen Ersatz, und bei Prietl warten die Arminia-Fans immer noch auf den ersten Torschuss der Saison.

Nicht viel besser steht es um die weiteren Zugänge: Florian Hartherz, immerhin mit Bundesliga-Erfahrung aus Paderborn geholt, machte einen schweren Patzer im Spiel gegen 1860 München, der zum entscheiden Gegentor führte. Von da an spielte er keine Rolle mehr. Leandro Putaro, der vom VfL Wolfsburg kam und einst als bestes Talent Deutschlands gepriesen wurde, konnte sich noch ebenso wenig durchsetzen wie Stürmer Michal Mak von Lechia Danzig. Einzig Innenverteidiger Malcolm Cacutalua, zuletzt VfL Bochum, zeigte gute Ansätze wie im Spiel bei Erzgebirge Aue. Gegen Nürnberg war auch er wieder schwach.

Klos ledert los

Unterm Strich lässt sich sagen: Arabi hat zu Drittliga-Zeiten einige ansehnliche Personalcoups gelandet, für die 2. Liga ist dem Manager noch kein Spitzen-Transfer gelungen. Problem ist, das langsam die Zweifel an der Arbeit von Trainer Rehm wachsen. So kommentiert das Westfalen-Blatt in seiner Montag-Ausgabe, dass die Diskussion um Rüdiger Rehme nach der Nichtleistung von Sonntag vollends entbrannt ist. Fabian Klos, Spielführer der Arminen, will davon allerdings nichts wissen. " Wenn jetzt hier aus dem Nichts eine Trainerdiskussion aufgemacht wird, gehe ich lieber in die Kabine und beschäftige mich mit meinen Jungs ", sagte der Stürmer den Medienvertretern nach der Nürnberg-Partie.

Schon wieder drin: DSC-Torwart Hesl

Zuvor hatte der Offensivmann knallhart die Schwachpunkte im Arminia-Spiel analysiert. " Vergangene Saison waren wir defensiv brutal stark. Da war es mit Sicherheit oft so, dass die Leute unzufrieden mit einem 0:0 hier rausgegangen sind, aber wir hatten die Null hinten stehen. Ich weiß nicht, wie man innerhalb kürzester Zeit so weit davon wegkommen kann, was man letzte Saison defensiv geleistet hat. Und das hat in meinen Augen auch absolut nichts mit dem Trainerwechsel zu tun. Das liegt einfach daran, dass die Leute, die auf dem Platz stehen, momentan nicht alles dafür investieren, um das eigene Tor zu verteidigen. Egal auf welcher Position - Stürmer eingeschlossen. " Die Art und Weise, wie die Gegentore gefallen seien, sei "schon teilweise dämlich". Kommenden Sonntag soll für Arminia die Trendwende her, dann steht das Duell beim Vorletzten 1. FC Kaiserslautern an. Sollte es dort wieder "dämlich" zugehen, könnte es richtig eng werden für Trainer Rüdiger Rehm.

Stand: 26.09.2016, 09:50