Vor dem Frankenderby gegen die Spvgg Greuther Fürth

Die Wege sind kurz, nur etwa 15 Kilometer sind die beiden Stadien des 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth auseinander. Dennoch haben es die Fans beider Vereine schwer, pünktlich zum Anpfiff des 261. Frankenderbys auf ihren Plätzen zu sein. Die Anstoßzeit am Dienstag (20.09.16) um 17.30 Uhr wird sicherlich viele Zuschauer kosten. Aber auch die sportliche Situation des Clubs dürfte viele Fans ins Grübeln bringen.

Ende Mai waren die Nürnberger nach einer tollen Rückrunde in die Relegation gelangt. Nach einem 1:1 bei Eintracht Frankfurt im Hinspiel war die Euphorie groß, doch der Aufstieg wurde wegen einer 0:1-Niederlage im Heimspiel verpasst. Dann verließ Trainer René Weiler den Verein und wechselte zum RSC Anderlecht. Auch Niclas Füllkrug, der 14 Tore in der Saison erzielt hatte, zog weiter. Sein Abgang schmerzt, aber die Zahl der geschossenen Treffer ist aktuell weniger das Problem.

"Damit habe ich nicht gerechnet"

Mit acht Toren hat der Club mehr geschossen als der Tabellendritte aus Heidenheim und der Vierte aus Stuttgart. Das große Problem ist die Defensive. "Ich habe gewusst, dass es kompliziert werden kann. Aber dass wir nach dem fünften Spieltag mit nur zwei Punkten und 15 Gegentoren auf dem vorletzten Platz stehen, damit habe ich nicht gerechnet" , sagte Alois Schwartz (Foto) in einem Interview mit dem Fachmagzin kicker.

Schon wieder ein Gegentor für den Club.

Der Trainer ist vom SV Sandhausen gekommen, 400.000 Euro Ablöse sollen die Nürnberger für ihn bezahlt haben. Nun ist er schon nach ein paar Spieltagen unter Druck geraten. "Wenn die Ergebnisse fehlen, hat man keine Sympathien" , sagte Schwartz nach dem 4:5 beim VfL Bochum, einem Spiel, das zur Situation passte - 2:2 nach 0:2, 3:3 nach 1:3, 4:4 nach 3:4, und letzlich doch verloren. "Wir müssen mit Mut auflaufen" , forderte Schwartz vor dem Frankenderby. Aber woher soll der Mut kommen, wenn eine Mannschaft im Schnitt drei Tore pro Spiel kassiert hat?

Schwartz fordert Zeit ein

Woher rühren die defensiven Probleme? Miso Brecko, der rechte Verteidiger, gehörte in der vergangenen Saison schon zur Stammelf. Gleiches gilt für den linken Verteidiger Laszlo Sepsi und den Innenverteidiger Dave Bulthuis. Georg Margreitter und Torwart Raphael Schäfer sind verletzt, aber das ist für Alois Schwartz keine Ausrede. Der Trainer sieht den Umbruch in der Offensive als einen wichtigen Grund für die Flut an Gegentoren: "Somit ist es auch zu erklären, dass die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen mitunter noch zu groß sind."

Er forderte im kicker Zeit ein, um über Trainingsarbeit wieder eine stabile Defensive hinzubekommen. Zuvor aber steht das brisante Derby an. Schwartz sagte: "Das ist doch für uns eine Riesenchance, ein paar Dinge wieder geradezurücken und uns Selbstvertrauen zu holen."

bar | Stand: 19.09.2016, 20:00