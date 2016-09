Nürnberg macht weiteren Schritt aus der Krise

Die Franken gewannen am achten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit 2:0 (1:0) gegen die Köpenicker und kletterten mit nun acht Punkten auf den 14. Tabellenplatz. Es war der erste Heimsieg der Franken in der laufenden Saison. Union ist Dritter mit 14 Zählern. Kevin Möhwald (45.+1) und Cedric Teuchert (83.) trafen für den Club.

Zwei rote Karten im ersten Abschnitt

Lange passierte vor 24.465 Zuschauern nicht viel, doch kurz vor der Pause wurde es kurios: Union-Neuzugang Kristian Pedersen stieg sehr hart gegen FCN-Torwart Thorsten Kirschbaum ein und sah die Gelb-Rote Karte (39.). Drei Minuten später zeigte der erst 26 Jahre alte Schiedsrichter Daniel Schlager dem Nürnberger Edgar Salli ebenfalls Gelb-Rot. Nur wenig später erzielte Möhwald den Führungstreffer.

Teuchert besorgt die Entscheidung

In der 55. Minute hatte erneut Möhwald die große Chance zum 2:0, scheiterte jedoch an Union-Keeper Jakob Busk. Auch in der Folgezeit agierte Union viel zu passiv, um das Spiel noch zu drehen. So besorgte Teuchert nach einem Konter in der Schlussphase das zweite Tor für die Franken.

Stand: 30.09.2016, 20:25