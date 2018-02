Nach zwei Siegen in den ersten beiden Spielen unter dem Nachfolger von Jeff Strasser kassierten die "Roten Teufel" am Freitag (16.20.2018) eine verdiente 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den SV Sandhausen und liegen dadurch weiter abgeschlagen am Tabellenende. Sandhausen verbesserte sich vorläufig auf Rang vier.

Die Lage für den viermaligen deutschen Meister wird dagegen immer bedrohlicher. Die direkten Konkurrenten der Pfälzer können zudem im weiteren Verlauf des 23. Spieltages den Abstand weiter vergrößern. Philipp Förster (78. Minute) besiegelte in der Schlussphase die fünfte Heimniederlage der Lauterer in dieser Saison. "Wir rücken als Mannschaft immer enger zusammen. Das haben wir heute wieder gezeigt. Am Ende haben wir verdient gewonnen" , sagte der Matchwinner nach dem Abpfiff bei "Sky".