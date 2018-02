Aufseiten der Ingolstädter stand Ex-Bundesliga-Profi Patrick Ebert in der Anfangsformation, letztmals hatte er am 10. Mai 2012 im Relegations-Hinspiel zwischen Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf (1:2) im deutschen Profifußball in einer Startelf gestanden. Zuletzt hatte er in Russland und Spanien gespielt.

Hamburger Nadelstiche

Ingolstadt wirkte vor 10.071 Zuschauern zwar optisch überlegen, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Die Elf vom Millerntor spielte kompakt, setzte immer wieder mit Konterattacken auch in der Offensive Nadelstiche. So kam auch das 1:0 zustande, als Richard Neudecker Allagui bediente. Dario Lezcano (43.) vergab per Kopf den möglichen Ausgleich der Gastgeber und scheiterte an St.-Pauli-Keeper Robin Himmelmann.

Ingolstadt tritt am nächsten Samstag beim MSV Duisburg an. Einen Tag später empfängt St. Pauli Holstein Kiel zum Nordduell.