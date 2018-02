In der ersten Partie in der 2. Fußball-Bundesliga unter dem neuen Trainer unterlag der VfL am Freitagabend (16.02.2018) beim 1. FC Heidenheim mit 0:1 (0:1).

"Für die Mannschaft ist es nicht leicht" , sagte Dutt nach dem Abpfiff mit Blick auf seine Rolle als fünfter VfL-Trainer in der laufenden Saison. Der Coach bescheinigte seinem Team zwar Engagement, "aber wir waren nicht zwingend genug, um zum letzten Punch zu kommen" . Sein FCH-Kollege Frank Schmidt freute sich über einen "glücklichen Arbeitssieg, bei dem wir erst nach der Pause auch Chancen hatten" .