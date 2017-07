Saisonstart in der 2. Liga - viele Favoriten und ein Weltmeister

Die Frage nach den Favoriten ist beliebt unter Spielern, Trainern und Fans vor dem Saisonstart. Während im vergangenen Jahr noch die beiden Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart und Hannover 96 als sichere Aufstiegsanwärter galten, ist die Favoritenfrage in diesem Jahr schwieriger zu beantworten.

Viele Teams sind Aufstiegsanwärter

Lilien-Coach Frings sieht keine klaren Favoriten in der Liga.

"Wir erwarten eine ausgeglichene Liga. Es gibt in dieser Saison keinen klaren Favoriten wie noch in den Jahren zuvor ", sagte Darmstadts Trainer Torsten Frings. Bei einer Umfrage unter den Zweitliga-Trainern werden den Bundesliga-Absteigern Darmstadt und Ingolstadt sowie Union Berlin und Eintracht Braunschweig die besten Chancen eingeräumt.

Als Geheimfavorit wird der FC St. Pauli, gehandelt. "Ich rechne damit, dass sich mindestens zehn Vereine Hoffnung machen, um den Aufstieg zu kämpfen" , spekuliert St. Pauli-Trainer Olaf Jansen und untermauert die eigenen Ansprüche: "Wir selbst wollen versuchen, oben mitzuspielen." Auch der VfL Bochum meldete durch Sportdirektor Christian Hochstätter Aufstiegsambitionen an, dann legte Neu-Coach Ismail Atalan nach: "Alle eint die Sehnsucht nach Erfolg."

Neuzugänge

Der VfL Bochum verstärkte sich mit Lukas Hinterseer vom FC Ingolstadt und dem ehemaligen Leverkusener Robbie Kruse, der zuletzt in China beim Liaoning FC spielte, mit zwei bundesligaerfahrenen Angreifern. In Weltmeister Kevin Großkreutz hat der prominenteste Neuzugang bei Darmstadt angeheuert.

Der FC St. Pauli bereicherte seine Offensive unter anderem mit Sami Allagui von Hertha BSC Berlin. Der 1. FC Union Berlin konnte mit Marc Torrejón einen bundesligaerfahrenen Abwehrrecken vom SC Freiburg verpflichten. Den teuersten Neuzugang leistete sich der FC Ingolstadt: Stefan Kutschke, der in der vergangenen Saison 16 Tore für Dresden erzielte, wechselte für eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro zum Absteiger.

Transferausgaben

Große Sprünge können sich die Vereine aus der 2. Liga nicht erlauben. Für 189 Neuzugänge investierten die 18 Klubs bisher laut "Transfermarkt.de" 11,2 Millionen Euro und nahmen durch Verkäufe von 165 Abgängen 26, 8 Millionen Euro ein (Stand: 27.07.2017). Neben Ingolstadt leisteten sich nur Union Berlin, Nürnberg und St. Pauli jeweils einen Millionentransfer. Zum Vergleich: Ruben Neves, der Rekordtransfer der zweiten englischen Liga, kostete die Wolverhampton Wanderers 18 Millionen Euro.

Video starten, abbrechen mit Escape Die Sportschau am Samstag im Livestream | 29.07.2017 | 50:00 Min. | Verfügbar bis 29.07.2017 | Das Erste

Spielplanänderungen

Die Fans der Zweitligisten müssen sich im Terminplan auf leichte Änderungen einstellen. Freitags werden nur noch zwei statt drei Spiele um 18.30 Uhr angepfiffen. Dafür wird am Samstag künftig mehr 2. Liga geboten. Drei Spiele werden um 13 Uhr angepfiffen. Wenn die 1. Bundesliga montags spielt, was in der Saison 2017/2018 fünfmal der Fall sein wird, werden am Samstag sogar vier Partien ausgetragen. Sonntags sind um 13.30 Uhr weitere drei Spiele angesetzt. Die Montagsspiele der 2. Bundesliga werden künftig um 20.30 Uhr stattfinden.

Kein Videoschiedsrichter

Die viel diskutierte Entscheidung, die Arbeit der Unparteiischen künftig mit einem Videoschiedsrichter zu unterstützen, greift in der neuen Spielzeit nur in der 1. Bundesliga. Eine Ausnahme bildet die Relegation am Saisonende, in der das neue Hilfsmittel ebenfalls eingesetzt wird.

Die Aufsteiger

Holstein Kiel ist nach 36 Jahren wieder zweitklassig, während der MSV Duisburg den direkten Wiederaufstieg schaffte. Der dritte Aufsteiger ist Jahn Regensburg. Die Regensburger hatten sich in der Relegation gegen den TSV 1860 München durchgesetzt. "Wir haben so richtig Lust auf die Zweite Liga" , freut sich Kiels Trainer Markus Anfang auf den Saisonstart.

Die Trainer

Auf den Trainerbänken der Zweitligisten findet sich in dieser Saison eine bunte Mischung aus routinierten Fußballlehrern und aufstrebenden Neu-Trainern wieder. Fortuna Düsseldorf baut zum Beispiel mit Friedhelm Funkel auf einen Mann der alten Schule. Auch der 1. FC Kaiserslautern setzt mit Norbert Meier weiter auf einen routinierten Trainer, der schon seit 20 Jahren im Bundesligageschäft ist. Jahn Regensburg besetzt den Trainerstuhl mit Achim Beierlorzer, einem Neuling im Profigeschäft. Auch Trainer wie Janos Radoki in Fürth, Michael Köllner in Nürnberg und Anfang in Kiel stehen noch am Start ihrer Zweitliga-Karriere.

Die Rekordmannschaft

Greuther Fürth ist eine Konstante in der 2. Bundesliga. Mit Ausnahme eines kurzen Gastspieles in der 1. Bundesliga im Jahr 2012/2013 sind die Franken seit 1997 ununterbrochen in der zweithöchsten deutschen Spielklasse beheimatet. Am 31. Spieltag der neuen Saison werden sie Alemannia Aachen mit 1.021 Spielen als Rekordmannschaft der Liga abgelöst haben. Auch in der Punktetabelle liegt Fürth aktuell nur vier Zähler hinter dem aktuellen Regionalligisten und wird auch in dieser Statistik die Führung übernehmen.

sid/dpa/red | Stand: 28.07.2017, 09:48