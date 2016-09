Nach der Entlassung des Meistercoaches Armin Veh Ende 2008 folgten beim VfB elf weitere Trainerwechsel, der vorläufig letzte in der vergangenen Woche, als Jos Luhukay entnervt das Handtuch warf. Bei Braunschweig gab es in dieser Zeit nur Torsten Lieberknecht. Als der die Eintracht im Mai 2008 übernahm, drohte der Verein die Qualifikation für die 3. Liga zu verpassen. Mit zwei Siegen und einem Unentscheiden gelang diese gerade so, 2011 folgte der Aufstieg in die 2. Bundesliga und nur zwei Jahre danach gar der sensationelle Ausflug in die Bundesliga.

Kontinuierliche Konsolidierung

Im zur Unruhe neigenden Umfeld des Deutschen Meisters von 1967 wurde nach dem direkten Abstieg aus dem Oberhaus aber auch Kritik an Lieberknecht laut. Zu einfallslos in taktischen Fragen, zu bieder der Fußball seines Teams, lauteten die Vorwürfe. Die Eintracht, da schon von einer Skandalnudel zum solide wirtschaftenden Verein geworden, hielt jedoch am Coach fest. Sebastian Ebel, der seit Ende 2007 den Verein führt und einen Schuldenstand von über fünf Millionen Euro da bereits abgebaut hatte, galt als unantastbar und konnte dem Coach auch nach dem Abstieg ohne großen Widerstand das Vertrauen aussprechen.

Es folgten zwei Spielzeiten, die den Verein dort enden ließen, wo er aufgrund seines Marktwertes, Zuschauerschnitts und Etats in der zweiten Liga auch erwartet werden kann - im oberen Mittelfeld der Tabelle. Einige Sensationsaufsteiger hatten nach dem Abstieg größere Probleme, in Liga zwei anzukommen. Zuletzt wurde der SC Paderborn bis in die 3. Liga durchgereicht.

Lieberknecht fordert und fördert

Als Coach hat sich Lieberknecht stetig weiterentwickelt. Beim 2:0-Erfolg bei Erzgebirge Aue am 4. Spieltag änderte er gleich mehrfach die Taktik. Unzufrieden mit der Leistung löste er das eingeübte 4-4-2 auf, ließ sein Team zwischenzeitlich mit einer Raute spielen und gegen Ende mit einer Fünferkette den Sieg nach Hause bringen.

Lieberknecht verlangt von seinen Spielern neben taktischer Flexibilität vor allem auch Einsatz. Eine Mischung, die der Coach mit Vorliebe bei Spielern aus Skandinavien vorzufinden scheint. Gute Erfahrungen mit Spielern wie Emil Bergreen (heute Mainz) oder Harvard Nielsen (heute Freiburg) haben sich bemerkbar gemacht. "Ich habe in der Zusammenarbeit mit diesen Jungs gemerkt, dass die Charaktere sehr gut nach Braunschweig und zu dem Klub passen. Es ist aber auch so, dass wir in Skandinavien inzwischen einen guten Namen haben," so Lieberknecht.

Die Eintracht hat einen Ruf im Norden

Auch in den vergangenen Monaten waren die Scouts wieder häufig im hohen Norden unterwegs. Ergebnis: Suleiman Abdullahi kam von Viking Stavanger für 900.000 Euro, Gustav Valsvik von Strömsgodset IF aus Norwegen für 700.000 Euro. Der größte Coup gelang der Eintracht jedoch mit der Verpflichtung von Christoffer Nyman: der fünfmalige schwedische Nationalspieler vom IFK Norrköping, umworben auch von namhafteren Vereinen, entschied sich für die Eintracht als erste Station im Ausland.

Die Transfers von Emil Berggreen und Gerrit Holtmann (circa 4,5 Millionen) zu Mainz 05 sowie Rafal Gikiewicz (500 000 Euro) zum SC Freiburg brachten das Geld in die Kasse, das der Traditionsverein braucht, damit Manager Marc Arnold, ähnlich lange wie Lieberknecht im Verein, auf dem Markt aktiv werden kann. Der Kader ist jetzt ausgeglichen besetzt und dadurch nur schwer ausrechenbar: Bereits sieben Spieler durften sich als Torschützen feiern lassen, auch wenn der Doppeltorschütze von Aue, Domi Kumbela, mit vier Treffern überragt.