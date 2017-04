Jetzt live - Schließt Braunschweig zur Spitze auf?

43. Min.: Die letzten Minuten vor der Pause gehören tatsächlich den Dresdnern. Aosman kommt über die linke Seite, passt scharf vors Tor, Lambertz wird im letzten Moment abgeblockt.

39. Min.: Aber die Dresdner mit dem nächsten Nadelstich: Berko schirmt den Ball gut ab, legt zurück auf Lambertz. Der zieht von der Strafraumgrenze ab, aber deutlich über den Kasten.

36. Min.: Dresden mit einem der selten gewordenen Gegenstöße. Berko macht das Spiel schnell, schickt Kutschke mit einem Steilpass. Aber sonst ist kein Dresdner mit vorne, Kutschke muss wieder zurückspielen. Offensiv ist das sehr überschaubar, was Dynamo hier bislang abliefert.

32. Min.: Das Spiel findet fast nur noch in der Dresdner Hälfte statt. Auch jetzt wieder Vollversammlung im Strafraum der Gäste. Hochscheidt flankt mehr aus Verzweiflung, kein Problem für Schwäbe im Dresdner Kasten.

25. Min.: Braunschweig versucht es jetzt verstärkt über die Flügel, um Dresdens Abwehr auseinanderzuziehen. Ofusu-Ayeh bringt den Ball nach innen, aber Keeper Schwäbe ist da und klärt.

21. Min.: Braunschweig investiert weiter deutlich mehr in die Offensive, aber sie suchen noch nach Lösungen gegen die weiterhin sehr konzentrierte Dresdner Deckung. Boland überbrückt das Mittelfeld mit einem langen Ball, aber Hernandez verpasst knapp.

16. Min: Braunschweig mit der Doppel-Chance zur Führung! Erst ist Dresdens Abwehr nach einer Ecke völlig unsortiert, Decarli köpft und scheitert an Keeper Schwäbe. Im Anschluss ein schönes Solo von Hernandez, dessen Schuss wird aber abgeblockt.

14. Min.: Dresden wagt sich jetzt öfters nach vorne. Heise holt einen Freistoß heraus. Der Ball kommt an den Fünfmeterraum - eine leichte Beute für Fejzic im Braunschweiger Tor.

10. Min.: Fast die erste Chance des Spiels. Hochscheidt findet die Lücke in Dresdens Abwehr, legt den Ball zurück auf Boland. Gute Schussposition, aber der Braunschweiger verzieht.

7. Min.: Dresden meldet sich erstmals im Angriff: Eckball von der linken Seite, Aosman kommt zum Kopfball, aber deutlich übers Tor.

4. Min.: Schwerfälliger Beginn in Braunschweig. Die Gastgeber mit mehr Ballbesitz, Dresden in der Defensive. Hernandez mit dem ersten Pass in den Dresdner Strafraum, aber Abdullahi kommt nicht an den Ball.

1. Min.: Anpfiff in Braunschweig.

Das Eintracht-Stadion ist ausverkauft. 23.000 Fans begrüßen die Teams.

Die Aufstellungen

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Ofusu-Ayeh, Decarli, Valsvik, Reichel - Zuck, Boland, Kijewski - Hochscheidt - Abdullahi, Hernandez



Dynamo Dresden: Schwäbe - Kreuzer, Müller, Ballas, Heise - Hauptmann, Konrad, Aosman - Lambertz, Berko - Kutschke



Schiedsrichter: Siebert (Berlin)

20:10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Zweitligaspiels am Montag. Braunschweig kann mit einem Sieg zumindest nach Punkten mit Tabellenführer Stuttgart gleichziehen. Aber auch Dresden könnte sich mit einem Sieg ins Aufstiegsrennen einschalten.