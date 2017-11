Nach dem 1:2 (1:0) am Montagabend (20.11.17) nach zwei Gegentoren in den letzten fünf Minuten gegen Tabellenschlusslicht 1. FC Kaiserslautern gab es für die Mannschaft laute Pfiffe und wüste Beschimpfungen auf dem Weg in den Kabinentrakt.

Ungewöhnlich für den sonst so frenetischen Dynamo-Anhang, bei dem der Schock offensichtlich sehr tief sitzt. Seit fünf Spielen haben die Dresdner nicht mehr gewonnen, das bedeutet mittlerweile Relegationsplatz 16.

Abgänge nicht kompensiert, viele Verletzte

In der vergangenen Saison war Dynamo als Aufsteiger Fünfter geworden und hatte mit attraktivem Spiel die Konkurrenz aufgemischt und dafür viel Lob eingeheimst. Die Fans der Sachsen hatten wohl gehofft, der Klub könne in diesem Jahr ensthaft um den Aufstieg spielen.