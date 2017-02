Torloses Remis in Dresden

Dynamo Dresden hat einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga verpasst, bleibt aber in der Rückrunde weiter ungeschlagen. Die Sachsen kamen am Sonntag gegen den 1. FC Union Berlin nicht über ein 0:0 hinaus. Bei Gänsehaut-Atmosphäre vor 30.153 Zuschauern in der ausverkauften Dresdner Arena legten beide Mannschaften selbstbewusst los.

Besonderes Spiel für Neuhaus

Die Union-Profis zeigten zunächst, dass sie sich nicht verstecken wollen, doch die beste Möglichkeit blieb von Felix Kroos ungenutzt. Der Bruder von Weltmeister Toni Kroos setzte einen Schuss aus 18 Metern über das Tor (13.) - und Dynamo-Trainer Neuhaus konnte durchatmen. Für den 57-Jährigen war es ein besonderes Duell, denn erst zum zweiten Mal spielte er mit dem achtmaligen DDR-Meister Dresden gegen seinen langjährigen Arbeitgeber. In der Hinrunde hatte es in der Alten Försterei ein 2:2 gegeben. " Das ist sicher kein normales Spiel, vielleicht ist der Ansporn noch etwas größer ", sagte Neuhaus, der mit einer Amtszeit von fast sieben Jahren Rekordtrainer der Unioner ist.

Dresden spielerisch überlegen

Bis zur Halbzeit hatten die Gastgeber zwar deutliche Vorteile beim Ballbesitz, ein großes Chancenplus ergab sich daraus jedoch nicht. Beide Mannschaften versuchten ihr Glück lange mit hohen Bällen, das spielerische Niveau war entsprechend schwach. Erst in den zweiten 45 Minuten sorgte vor allem der Gastgeber für mehr Torgefahr. Im Mittelfeld wurde verbissen um jeden Ball gekämpft und Dresden drängte zur Mitte des zweiten Durchgangs immer mehr auf die Führung, mit einem Kopfball hätte Berlins Toni Leistner, der in Dresden geboren wurde, jedoch fast auf der Gegenseite getroffen (75.).