Die Gastgeber aus Dresden stehen als Aufsteiger in die 2. Liga auf einem herausragenden fünften Rang, besiegten zuletzt den deutlich ambitionierteren 1. FC Nürnberg und haben nur fünf Zähler Rückstand auf die Aufstiegsränge. Einen Punkt davor stehen die Eisernen, die zwar auch mit höheren Ansprüchen als Dresden in die Saison gegangen sind, sich aber endlich auch einmal konstant zeigen. Die Berliner gewannen ihr Auftaktspiel 2017 ebenfalls mit 2:1, ihrerseits gegen den VfL Bochum.

Polter für Quaner

Dabei hatte Union in der Kaderplanung im Winter zumindest nominell einen Rückschlag erlitten: Topscorer Collin Quaner zog es nach England zu Huddersfield, doch da der Abgang des Angreifers die Eisernen wohl nicht völlig unerwartet traf, verpflichtete man im Ex-Unioner Sebastian Polter sofort starken Ersatz. Polter traf auch direkt bei seinem Debüt, während der in dieser Spielzeit herausragende Steven Skrzybski seine Form offenbar konservieren konnte und ebenfalls traf - es war sein siebtes Saisontor.

Auch die Defensive der Berliner hat sich nach Startschwierigkeiten in dieser Saison stabilisiert, offensiv ist die Mannschaft von Jens Keller ganz schwer auszurechnen. All diese Feststellungen könnte man auch über die von Uwe Neuhaus trainierten Dresdener treffen. 21 Gegentore - genau so viele wie Berlin - und 27 erzielte Treffer (einer weniger), die sich auf etliche Spieler verteilen stehen zu Buche. Im Winter bekam man mit Philipp Heise vom VfB Stuttgart einen Linksverteidiger, der keine Eingewöhnungszeit benötigte, gegen Nürnberg zu den besten Spielern gehörte und zum 1:0 traf.

Ähnlichkeiten allerorten

Abgesehen von den ungleichen Saisonzielen (Klassenerhalt bei Dresden, "oben mitspielen" bei Union Berlin) sind sich die Mannschaften also ziemlich ähnlich - dass Neuhaus aussieht, als wäre er der etwas ältere Bruder von Keller, ist ein Aspekt, dem man durchaus eine gewisse Symbolik zusprechen kann.

Enges Hinspiel: Steven Skrzybski (l.) und Andreas Lambertz

Schnelles, variables Offensivspiel, viel Einsatz, viel Laufarbeit - das sind die Tugenden, mit denen es also gleich zwei "Ost-Klubs" ins Aufstiegsrennen geschafft haben. Zwar sind die Konkurrenten Hannover, Braunschweig und Stuttgart wohl die klaren Favoriten, doch das kommt den beiden Arbeiterklubs absolut entgegen. Das ist die Rolle, in der sie sich eingenistet haben - für die Außendarstellung, die Fans und die Spieler könnte die Situation gerade in Dresden kaum komfortabler sein, beide können nur gewinnen.

Wer beerbt Cottbus?

Ein echter Sieg wäre es auch für den Fußball-Osten, wenn einer der beiden tatsächlich den Aufstieg packt. RB Leipzig sammelt zwar immer mehr Zustimmung, doch die Mehrheit würde sich wohl auch einen traditionsreicheren Verein aus der Region in der Bundesliga gewünschen. Seit Energie Cottbus 2009 aus der Bundesliga abstieg, fehlt so ein Verein der Beletage des deutschen Fußballs.

Bei den Wettanbietern sind die Gastgeber aus Dresden übrigens der knappe Favorit, doch die Quoten liegen eng beeinander. Natürlich, denn tatsächlich sind sich beide Mannschaften einfach verdammt ähnlich - das Hinspiel endete dementsprechend übrigens auch 2:2.

Stand: 03.02.2017, 08:30