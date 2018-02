Lautern ist nach Sieg wieder dran

Die Pfälzer siegten mit 2:1 (1:0) und stellten damit den Anschluss ans rettende Ufer wieder her. Zwar bleibt der FCK Tabellenletzter, hat aber nur noch einen Zähler Rückstand auf die direkt davor platzierten Lilien und drei auf den Relegationsplatz. Brandon Borello (16.) und Phillipp Mwene (61.) trafen für die Gäste, die im vierten Spiel unter ihrem neuen Coach Michael Frontzeck den dritten Sieg einfuhren. Felix Platte (90.+1) machte es noch einmal spannend. Bei der ersten Ansetzung Ende Januar war die Partie wegen einer Herzrhythmus-Störung beim damaligen FCK-Trainer Jeff Strasser zur Halbzeitpause abgebrochen worden.

In der ersten Halbzeit waren die Darmstädter die überlegene Mannschaft. Doch Lilien-Stürmer Artur Sobiech (21.) scheiterte völlig freistehend am starken FCK-Torwart Marius Müller ebenso wie Yannick Stark (30.) mit einem Distanzschuss. Die Lauterer hatten nach Borellos trockenem Abschluss aus 16 Metern kaum nennenswerte Offensivaktionen. Nach der Pause wurde der FCK aktiver. Folgerichtig fiel dann auch das 2:0. Mwene schob einen Querpass von Sebastian Andersson trocken ins rechte Eck. Zudem traf der Österreicher kurz danach das Lattenkreuz (66.). Darmstadt warf in der Schlussphase alles nach vorn und schöpfte nach dem Volleytreffer des eingewechselten Platte in der Nachspielzeit noch einmal Hoffnung.