Der Bundesliga-Abstieg sollte für den FC Ingolstadt eigentlich nur ein Betriebsunfall sein. Als Favorit auf die schnelle Rückkehr in das Fußball-Oberhaus waren die Bayern in die Zweitliga-Saison gestartet. Doch schnell hat sich Ernüchterung eingestellt. Vor dem neunten Spieltag liegen die "Schanzer" in der Tabelle mit nur sieben Punkten auf Rang 16, dem Relegationsplatz. "Das Ziel Aufstieg als solches zu formulieren, wäre aktuell Schwachsinn" , sagt Abwehrspieler Christian Träsch.

Am Freitag (29.09.2017) empfängt das Team von Trainer Stefan Leitl den SV Darmstadt 98 - den zweiten Absteiger. Bei dem läuft es unter Coach Torsten Frings wesentlich besser. Die "Lilien" stehen auf Rang vier und könnten mit einem Sieg in Ingolstadt sogar Zweiter werden. 15 Zähler haben sie schon eingefahren, mehr als doppelt so viele wie der FCI.

"Anpassung dauert noch"

Statt Aufstiegseuphorie macht sich in Ingolstadt schon leichte Panik breit, ganz durchgereicht zu werden wie jüngst der SC Paderborn. Die Ostwestfalen waren 2015 noch Bundesligist, stiegen dann aber zweimal in Serie ab und sind aktuell nur noch Drittligist. "Entschuldigung, aber das ist für mich Blödsinn" , sagt FCI-Sportdirektor Angelo Vier zum Ingolstädter Schreckensszenario.

Einen baldigen Aufschwung kann der Manager nicht versprechen, dafür seien der Kaderumbau im Sommer, die frühe Trennung von Trainer Maik Walpurgis und die Verunsicherung zu folgenreich. "Die Anpassung wird sicher nicht schon in zwei Wochen erledigt sein, das dauert noch" , sagt Vier. Kleine Fehler hätten aktuell große Auswirkungen. "Das ist eine Kopfsache, und daran müssen wir unbedingt arbeiten" , erklärt er. Ex-Trainer Walpurgis hatte schon vor der Saison gemahnt: "In den letzten Jahren hat man gesehen, wie schwer es Absteiger haben, auch mental anzukommen."

Träsch: "Nicht zu 100 Prozent eingestellt"

Verteidiger Träsch meint, dass die Truppe nach wie vor nicht zu 100 Prozent auf die 2. Liga eingestellt sei. "Wir haben viele Typen in der Mannschaft, die eine hohe Qualität im Spielerischen haben. Aber in der 2. Liga wird dazwischen gefegt, einem der Schneid abgekauft. Wir müssen wieder lernen dagegenzuhalten" , fordert der 30-Jährige.

Darmstadt schnell angekommen und prominent besetzt

Das dürfte gegen Darmstadt nötig werden. Die Hessen sind schnell angekommen in Liga zwei. Das mag daran liegen, dass der Darmstädter Kader mit dem früheren Bayern-Profi Hamit Altintop, Weltmeister Kevin Großkreutz, U21-Europameister Felix Platte und Spielern wie Jan Rosenthal und Peter Niemeyer für Zweitliga-Verhältnisse sehr prominent besetzt ist. Und die Gäste haben bereits ein intensives Spiel versprochen. "Wir wollen uns nicht verstecken" , sagt Frings.

Trotz des holprigen Starts in diese Spielzeit bleibt Ingolstadt für Frings übrigens ein Topfavorit für den Aufstieg. Sein Team sieht er am Ende nicht unbedingt ganz oben. "Man darf nicht vergessen, dass Darmstadt noch vor vier Jahren in der dritten Liga gespielt hat. Viele Vereine haben einen jahrelangen Vorsprung, was das Finanzielle oder die Infrastruktur und das Stadion betrifft" , sagt er.

dpa/red | Stand: 29.09.2017, 08:35