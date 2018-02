VfL Bochum hofft auf einen Neuanfang

Die Liste mit Kritik an Hochstätter war aber schon vor seiner Entlassung lang. Bereits im November 2016 hatten Fans ihm seinen Flirt mit dem Hamburger SV übel genommen, Hochstätter hatte aber keine Freigabe vom Verein erhalten. Doch vor allem die sportliche Entwicklung in der laufenden Saison sowie Grabenkämpfe abseits des Platzes hatten die Kritik an ihm verschärft.

In dieser Saison schon drei Trainer entlassen

Zum einen waren Hochstätters Entscheidungen in der Trainerfrage fragwürdig. Kurz vor dem Saisonstart hatte Hochstätter Trainer Gertjan Verbeek entlassen, und auch sein Nachfolger Ismail Atalan musste schon im Oktober wieder gehen. "Ich habe mich in der Einschätzung des Trainers getäuscht. Das ist mein Fehler und dazu stehe ich" , hatte Hochstätter nach der Entlassung von Atalan zugegeben. Der von der U19 beförderte Rasiejewski, der nach acht Spielen als Interimscoach im Dezember als Cheftrainer bestätigt wurde, holte in 13 Partien nur 13 Punkte.

Bastians-Abgang weiterer Streitpunkt

Auch der Abgang von Ex-Kapitän und Publikumsliebling Bastians machte die Anhänger wütend. Der 29-Jährige hatte explizit das zerrüttete Verhältnis zum Sportvorstand als Grund für seinen Wechsel angegeben. Bastians markierte die VfL-Meldung zur Entlassung Hochstätters bei Facebook mit "gefällt mir". Auch das Verhältnis zu anderen (Führungs-)Spielern soll schlecht gewesen sein. " Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße, ich weiß nicht, wie wir da heraus kommen" , hatte VfL-Spieler Patrick Fabian nach dem Spiel gegen Arminia Bielefeld gesagt. Offenbar will der Aufsichtsrat mit dem personellen Rundumschlag vor allem der Mannschaft einen Neustart ermöglichen.

Auch Chaos im Aufsichtsrat

Hinzu kam die Ankündigung von Finanzvorstand Wilken Engelbracht, im Sommer aus dem Verein zurückzuziehen. Engelbracht hatte vor allem die von den Mitgliedern im Oktober beschlossene Ausgliederung der Bochumer Profiabteilung vorangetrieben. Doch nicht nur im Vorstand lief in dieser Spielzeit einiges schief. Auch im Aufsichtsrat um den Vorsitzenden Hans-Peter Villis herrschte wenig Einigkeit. Im Dezember legten Frank Goosen und Matthias Knälmann ihre Mandate in dem Kontrollgremium nieder. Sie begründeten ihre Schritte mit "grundlegend unterschiedlichen Vorstellungen über die Ausgestaltung der Zusammenarbeit innerhalb des Aufsichtsrats".

Schindzielorz und Butscher übernehmen

Mit dem neuen Sportvorstand Sebastian Schindzielorz und Interimstrainer Heiko Butscher, der maximal zwei Spiele an der Seitenlinie stehen soll, hat der Klub wichtige Posten nun mit zwei Ex-Spielern besetzt, die den Klub gut kennen und sich mit ihm identifizieren. Um die Kontrolle auf und neben dem Platz nicht zu verlieren, brauchen die Bochumer gegen Darmstadt am Freitag (09.02.2018/18.30 Uhr) unbedingt einen Erfolg.