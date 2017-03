VfL will gegen Fortuna dritten Sieg in Serie

Zwei Siege aus den letzten beiden Spielen haben für Selbstbewusstsein bei den Bochumern gesorgt. " Es wird aber wichtig sein, dass wir das Spiel am Freitag wieder genauso angehen. Einstellung, Überzeugung und unbedingter Wille müssen da sein ", sagte Torwart Manuel Riemann, der aufgrund des Ausfalls von Patrick Fabian wieder die Kapitänsbinde tragen wird, am Donnerstag (02.03.2017).

"Guter Fußball ist eine Bezeichnung, die vieles beinhaltet"

" Guter Fußball ist eine Bezeichnung, die vieles beinhaltet ", philosophierte Trainer Gertjan Verbeek im Rückblick auf den 1:0-Sieg beim 1. FC Nürnberg am vergangenen Wochenende. " Man hat aber gesehen, dass auch eine Mannschaft mit wenigen Möglichkeiten gewinnen kann ", so Verbeek. Das mache den Sport interessant. Manchmal seien auch die Mentalität, die Physis und die Taktik entscheidend. " Und das hat bei uns gestimmt. "

Verbeek warnt vor motivierten Fortunen

Das soll auch gegen die Fortuna wieder so sein. " Düsseldorf weiß, um was es für sie geht ", warnt der Coach vor motivierten Rheinländern. Denn das Team von Trainer Friedhelm Funkel will den Negativtrend von neun sieglosen Ligaspielen in Folge stoppen. Dabei gelang Fortuna in sieben Spielen kein Treffer. Noch sind es acht Punkte auf Relegationsrang Sechzehn, doch der Vorsprung schrumpft.

Funkel und der Wunsch nach der "Null"

In Bochum, beim bislang noch daheim ungeschlagenen VfL , die Wende her. Dabei will Funkel wieder die "Null", doch dieses Mal auf der anderen Seite. " Wir müssen immer hellwach sein und dürfen nicht in einer einzigen Situation unkonzentriert werden. Wir haben auswärts schon mehrfach zu Null gespielt – das möchten wir wieder tun ", gibt der Trainer die Devise vor.

Im Hinspiel gelangen drei Treffer

Trotz der anderen "Null" will Funkel im System nichts ändern. " Die Frage nach einem zweiten Stürmer stellt sich nicht, weil wir mit Rouwen Hennings und Ihlas Bebou immer zwei Angreifer auf dem Feld haben. Zudem haben wir mit dem System schon einige Tore erzielt, nicht zuletzt drei im Hinspiel gegen den VfL. "

Stand: 02.03.2017, 20:33