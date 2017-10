Bochum im West-Duell gegen Düsseldorf unter Druck

VfL braucht "mehr Zielstrebigkeit"

Dafür muss sich das Team von Interimstrainer Jens Rasiejewski nach dem Pokal-Aus bei Drittligist SC Paderborn (0:2) aber deutlich steigern. "Ich habe ja schon gesagt, dass ich mit den ersten 20 Minuten überhaupt nicht zufrieden war. Das müssen wir verbessern. Diese Dinge wurden klar angesprochen", so Rasiejewski. "Dennoch waren die Chancen da, wir brauchen in diesen Situation mehr Zielstrebigkeit."

Hoffnung macht den Bochumern, dass sie in der Liga drei ihrer vergangenen vier Heimspiele gewonnen haben (eine Niederlage). Düsseldorf feierte zuletzt fünf Liga-Siege in Folge - drei davon ohne einen Gegentreffer.

Sorgen bereitet dem VfL-Trainer die personelle Situtation. "Es war diesmal nicht ganz so voll auf dem Trainingsplatz. Ein paar Spieler sind angeschlagen aus Paderborn zurückgekehrt", sagte der 42-Jährige. Sidney Sam wird definitiv ausfallen, hinter den Einsätzen von Danilo Soares und Robbie Kruse stehen noch Fragezeichen.

Fortuna kommt mit breiter Brust

Während Bochum als selbst ernannter Aufstiegskandidat hinter seinen eigenen Ansprüchen zurückbleibt, läuft es bei Gegner Fortuna bestens: Die Rheinländer führen die Tabelle mit 28 Punkten an. Trotz der unglücklichen Pokal-Niederlage gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach (0:1) ist die Stimmung gut. "Sollten wir in Bochum verlieren, hat das nichts mit dem Gladbach-Spiel zu tun", stellte Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel klar.

Bei der Aufstellung ließ sich Funkel wie üblich nicht in die Karten schauen, verriet aber: "Es werden Spieler spielen, die am Dienstag nicht zum Einsatz kamen". Keeper Michael Rensing, der unter Schmerzen das erste Mannschaftstraining wieder hatte abbrechen müssen, wird erneut von Raphael Wolf vertreten. Die Einsätze von Kapitän Oliver Fink (Adduktorenprobleme) und Jean Zimmer (Wadenprobleme) sind offen.

Trotz der mäßigen Bochumer Leistungen in der jüngsten Vergangenheit hat Funkel Respekt vor dem Gegner. "Sie haben es bislang nicht geschafft, als Mannschaft aufzutreten. In einem einzelnen Spiel können sie aber jede Mannschaft der 2. Bundesliga schlagen – auch uns." Erstklassig wird in jedem Fall die Kulisse sein: Bis Freitagabend waren bereits mehr als 23.000 Tickets verkauft worden.

Stand: 28.10.2017, 20:25