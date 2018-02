Arminias Klos spielt gerne gegen Union Berlin

Ex-Armine soll Union-Ruder rumreissen

Er wird besonders heiß auf sein altes Team sein, zudem die Köpenicker derzeit keinen guten Lauf haben. Die Formkrise ließ die Berliner, die mit dem erklärten Ziel Bundesligaaufstieg in die Saison gestartet waren, hinter die Bielefelder in der Tabelle rutschen. Mit Andre Hofschneider löste ein Ex-Armine Trainer Jens Keller Anfang Dezember ab, was jedoch noch ohne sichtbaren Effekt blieb.

DSC-Defensive nach der Winterpause verbessert

Der DSC hingegen kam konzentriert aus der Winterpause. Gerade die Defensive wusste bei den bisherigen Auftritten (0:0 gegen Fürth, 1:0 in Bochum) zu überzeugen - die Arminia ist in 2018 noch ohne Gegentor. Mit einem Sieg wäre sogar Platz drei wieder in Sichtweite. Im letzten Aufeinandertreffen auf der Bielefelder Alm in der vergangenen Saison trennten sich die Teams spektakulär 4:4.

Stand: 04.02.2018, 14:08