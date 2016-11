Arminias Trainersuche: Leere Kassen und zwei Absagen

Punkt zwei ist das Anforderungsprofil des Vereins. Gespräche mit einigen Kandidaten hätten ergeben, dass der " jeweilige Kandidat nach näherer Betrachtung nicht dem Anforderungsprofil " der Arminia entsprach, heißt es in der Stellungnahme. Umgekehrt hätten auch Kandidaten Abstand von einem Engagement in Bielefeld genommen, denen dieses Profil nicht zusagte. Das sei nicht ungewöhnlich, sondern " in dieser Phase völlig normal ".

Zwei Kandidaten sprangen kurzfristig ab

Anders sieht es da mit zwei Kandidaten aus, mit denen die Arminia wohl handelseinig war. " Bedauerlich ist dagegen, dass zwei Kandidaten ihre bereits erteilte Zusage nur kurze Zeit später widerriefen ", heißt es in der Mitteilung. Ob das auf den ehemaligen Trainer des VfL Onsabrück, Maik Walpurgis, zutrifft, ließ die Arminia offen. Walpurgis war am Samstag (12.11.2016) überraschend als Nachfolger von Markus Kauczinski präsentiert worden. " Es verbietet sich aus Sicht des Clubs, Namen oder nähere Gesprächsinhalte öffentlich zu diskutieren ", so der Arminia-Vorstand. " Entgegen anders lautenden Gerüchten " stehe derzeit noch kein Trainer für die kommende Saison fest, betonte der Verein.

Punktabzug droht

Als potenzielle Cheftrainer der Arminia waren neben Walpurgis auch der ehemalige Rostock-Coach Karsten Baumann, Holger Stanislawski und der Dortmunder U23-Trainer Daniel Farke genannt worden. Bis Montag muss die Arminia einen Nachfolger vom derzeitigen Interimstrainer Carsten Rump präsentieren, sonst droht ein Punktabzug.

