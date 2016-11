Jürgen Kramny neuer Trainer bei Arminia

Rüdiger Rehm war am 22. Oktober wegen Erfolgslosigkeit entlassen worden. Jürgen Kramny erhält einen Vertrag bis zum Saisonende, der sich bei Klassenerhalt um ein Jahr verlängert. Der 45-Jährige war seit seinem Abschied von Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart im vergangenen Mai auf Jobsuche. Für Kramny wird es bereits am kommenden Freitag ernst. Dann steht sein erstes Pflichtspiel mit der Arminia gegen den Tabellendritten aus Heidenheim an.

"Spannender Verein mit toller Atmosphäre"

Die neue Aufgabe geht der gebürtige Stuttgarter mit viel Optimismus an: "Ich habe Arminia Bielefeld als Trainer und Spieler immer als einen spannenden Verein mit einer tollen Atmosphäre bei seinen Heimspielen wahrgenommen und freue mich auf diese neue Herausforderung. Es wird für uns in den kommenden Wochen und Monaten sehr darauf ankommen, dass wir Geschlossenheit zeigen und an einem Strang ziehen. Dann können wir unser gemeinsames Ziel erreichen" , sagte Kramny in einer Pressemitteillung des Klubs.

Arminia Sportchef Samir Arabi, der Kramny quasi auf "den letzten Drücker" präsentierte, sagte: "Wir haben in den vergangenen Tagen viele intensive und gute Gespräche mit Jürgen geführt. Er verfügt als Spieler sowie als Trainer über sehr viel Erfahrung im deutschen Profifußball. Gemeinschaftlich mit ihm, dem Trainerteam und der Mannschaft gilt unser Fokus voll und ganz den anstehenden Aufgaben in den nächsten Wochen und Monaten."

Interimscoach Rump bleibt im Trainerteam der Profis

Arminia spielte in den zurückliegenden Wochen unter Interimscoach Carsten Rump recht erfolgreich, konnte ihn aber nicht zum Cheftrainer befördern, da Rump die nötige Fußballlehrer-Lizenz fehlt. Hoch im Kurs standen bei Arminia auch Holger Stanislawski und Maik Walpurgis, mit denen sich der Klub nicht einigen konnte bzw. die Arminia eine Absage erteilten.

Carsten Rump wird von nun an als Co-Trainer fungieren. Zum Trainerteam gehört auch weiterhin Sebastian Hille. Bereits am Montag vermeldete der DSC, dass Uwe Grauer den Posten von Carsten Rump als neuer Coach des U19-Teams übernimmt. Grauer war zuletzt für den 1. FC Köln tätig.

Stand: 15.11.2016, 10:30