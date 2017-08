Selbstbewusste Arminia empfängt VfL Bochum

Mit dem Selbstvertrauen aus zwei Siegen empfängt Arminia Bielefeld am Montag (21.08.2017, 20.15 Uhr) den VfL Bochum. "Den Lauf, den wir momentan haben, wollen wir natürlich gerne gegen Bochum fortsetzen" , sagte Arminia-Verteidiger Florian Dick am Freitag in der Pressekonferenz. "Unser Ziel ist es, so viele Punkte zu holen, wie es geht."

Arminia ohne Teixeira, Nöthe und Quaschner

Nach Vereinsangaben fallen Rechtsverteidiger Tils Teixeira (Rot-Sperre), Angreifer Christopher Nöthe (Reha) und Nils Quaschner (Knieprobleme) aus: fraglich ist, ob Manuel Prietl (Fersenprellung) und Tom Schütz (Achillessehnenprobleme) spielen können.

Die Ostwestfalen mussten zuletzt im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf allerdings eine 1:3-Heimniederlage nach Verlängerung verkraften. Dennoch kündigte Trainer Jeff Saibene einen "dominanten Auftritt" vor eigenem Publikum an. "Wir wollen nicht nur auf den Gegner schauen, wissen aber natürlich um die Qualität der Bochumer" , so Saibene.

Bochum mit Optimismus nach Ostwestfalen

"Bielefeld wird eine Hammeraufgabe" , warnte Bochums Trainer Ismail Atalan vor der Partie. "Aber ich bin sehr optimistisch, dass wir dort etwas Zählbares holen. Wir haben eine gute Mannschaft, die sich in den letzten Wochen stetig weiterentwickelt hat, auch wenn es noch ein paar Phasen gibt, in denen es nicht gepasst hat."

Die in der Liga noch sieglosen Bochumer müssen für zwei Wochen auf Innenverteidiger Patrick Fabian verzichten, der sich am Donnerstag im Training einen Nasenbeinbruch zugezogen hat. Auch Dimitrios Diamantakos wird dem VfL verletzungsbedingt noch fehlen. Die Ausfälle bieten einigen Nachwuchskräften die Chance auf einen Kaderplatz. "Es kann gut sein, dass Maxim Leitsch oder auch Tom Baack in Bielefeld dabei sind, das ist definitiv eine Option" , so Atalan.

Stand: 20.08.2017, 11:27