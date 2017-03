Aue sendet Lebenszeichen im Kellerduell

Erzgebirge Aue holte nach einem 0:2-Rückstand zur Halbzeit im Kellerduell bei Arminia Bielefeld noch ein 2:2, blieb aber mit 19 Punkten Tabellenletzter. Vor 16.368 Zuschauern legten die Ostwestfalen einen Blitzstart hin und gingen nach 220 Sekunden durch ein Eigentor von Fabian Kalig (3.) und durch Julian Börner (4.) in Führung.

Noch nie hatten die Arminen in der 2. Liga so schnell mit zwei Toren vorne gelegen. Bielefelds Michael Görlitz (57.) per Eigentor und Nicky Adler (71.) sorgten für den Ausgleich.

Aues Interimscoach Lenk: "Wir leben wieder"

"Das ist eine große Enttäuschung und ein gebrauchter Tag für uns", meinte Bielefelds Christopher Nöthe. Aues Torschütze Adler freute sich über das gelungene Comeback und das Lebenszeichen des Tabellenletzten: "Wir haben die Woche viel gesprochen, viel verändert. Solche Tore nach Standards dürfen uns im Abstiegskampf aber nicht mehr passieren", sagte Adler zum Fehlstart seines Teams. Interimscoach Lenk lobte die Reaktion seiner Mannschaft im zweiten Durchgang: "Ich habe gesagt, wenn wir ein Tor machen, leben wir wieder. Genauso ist es gekommen", sagte Lenk, der nun wieder eine Chance auf den Klassenverbleib sieht. "Das war zwar nur ein Punkt, aber wichtig für den Kopf."

Gute Moral von Aue

Durch das achte Remis in der laufenden Saison rutschte Bielefeld in der Tabelle mit 20 Zählern auf den vorletzten Platz ab und hat nun einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz.

Lenk hatte bei den Sachsen am vergangenen Montag die Nachfolge des unglücklichen Pawel Dotschew angetreten. Nach der 2:0-Führung der Gastgeber verflachte die Partie zunächst, beide Mannschaften suchten ihr Glück meist in langen Bällen. Einen davon verlängerte Görlitz ins eigene Tor. Adler belohnte mit dem 2:2 die gute Moral der Gäste - die im Anschluss weiter auf dritten Treffer drängten. Die größte Chance zum Sieg hatte aber Bielefeld in der Schlussminute, als Klos aus kurzer Distanz vergab.

Aue sucht Dotchev-Nachfolger

Bei der Suche nach einem Nachfolger für den zurückgetretenen Trainer Pavel Dotchev "könnte sich in Kürze ein Ergebnis abzeichnen", sagte Präsident Helge Leonhardt vor dem Spiel bei "Sky". Leonhardt bestätigte laufende Gespräche, wollte aber keine Namen nennen. Laut Medienberichten sind Peter Pacult (ehemals Dresden und RB Leipzig), Karsten Neitzel (ehemals Holstein Kiel) und Dirk Kunert (aktuell Trainer Hamburger SV II) Kandidaten für den Cheftrainer-Posten.