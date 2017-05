Anhänger von 1860 München ohne Sportsgeist

"Man sollte auch in der Niederlage die Haltung bewahren"

"Das möchte ich gar nicht kommentieren. Ich bin unendlich traurig, dass wir vor dieser Kulisse so ein schlechtes Spiel abliefern" , sagte Löwen-Kapitän Kai Bülow.

"Was da in der Schlussphase passiert ist, war schon ein bisschen crazy. Man kann den Frust schon etwas verstehen. Aber, dass das dann so ausartet..." , sagte Jahn-Torhüter Philipp Pentke.