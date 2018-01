Das Aufstiegsrennen in der 2. Liga

Aus sechs mach drei: Wenn die 2. Liga am Dienstag (23.01.2018) mit dem 19. Spieltag in die Restrunde startet, geht auch das Rennen um zwei direkte Aufstiegsplätze und einen Relegationsplatz weiter. Neben den Traditionsklubs aus Düsseldorf und Nürnberg will auch Ingolstadt wieder nach oben, dazwischen lauert Holstein Kiel und könnte ein Fußballmärchen wahr werden lassen. sportschau.de nimmt die Aufstiegskandidaten in der 2. Liga unter die Lupe.

Fortuna Düsseldorf (Platz 1, 34 Punkte, 27:20 Tore)

Für Florian Neuhaus ist der Fall klar: Düsseldorfs Mittelfeldstratege hat "keine Lust auf Relegation", wie er vor dem Start der Restrunde in der 2. Liga im "Express" klarstellte. Mit 1860 München erlebte Neuhaus im vergangenen Sommer die Relegation von ihrer schlimmsten Seite, stieg mit den "Löwen" in die 3. Liga ab. Mit der Fortuna könnte es jetzt in die andere Richtung gehen, nach oben in die Fußball-Bundesliga, und das am besten auf direktem Weg.

Dass die Düsseldorfer trotz sechs sieglosen Spielen vor Weihnachten als Tabellenführer überwinterten, zeigt, wie groß in diesem Jahr die Chance auf den Aufstieg ist. Mit Friedhelm Funkel hat die Fortuna einen Trainer, der schon alles gesehen hat. Mehrfach hatte Funkel auf die fehlende Tiefe im Kader hingewiesen. Wichtig dürfte ein guter Start nach der Winterpause sein, mit Aue und Kaiserslautern warten zwei Gegner aus dem unteren Drittel der Tabelle. Wenn die Fortuna mehr Konstanz in ihre Leistungen bekommt und von größeren Verletzungen verschont bleibt, dann gehört sie zu den allerersten Anwärtern auf den Aufstieg.

Holstein Kiel (Platz 2, 33 Punkte, 37:23 Tore)

Ein Durchmarsch von der 3. Liga bis in die Bundesliga? Holstein Kiel könnte tatsächlich das Kunststück wiederholen, das Darmstadt 98 vor zwei Jahren vollbracht hat. Kiels Trainer Markus Anfang stand Medienberichten zufolge im Dezember schon mit einem Bein in der Bundesliga, angeblich wollte ihn der 1. FC Köln nach der Trennung von Peter Stöger an den Rhein locken.

Doch was spricht eigentlich dagegen, dass Anfang mit seinen Kielern selbst den Sprung in die Bundesliga schafft? Anders als ihre Vorgänger aus Darmstadt, die sich mit hoher Laufbereitschaft eher am altenglischen Stil orientierten, hat sich der Aufsteiger mit kluger Spielanlage und offensivem Fußball in der Spitze der 2. Liga festgesetzt - und durften sich als Tabellenführer nach dem 17. Spieltag sogar als "Herbstmeister" fühlen. Die Kieler stellen den besten Sturm der Liga - und haben ihre umworbenen Offensivkräfte wie Dominick Drexler oder Kingsley Schindler im Winter im Klub halten können. Wenn Kiel weiter so stabil auftritt, könnten sie bis zum Ende im Aufstiegsrennen mitmischen.

1. FC Nürnberg (Platz 3, 33 Punkte, 36:23 Tore)

Nürnbergs Sportchef Andreas Bornemann sollte ernsthaft überlegen, in den Spielerverträgen künftig eine Schalke-Ausschlussklausel festschreiben zu lassen. Nach Guido Burgstaller im vergangenen Winter verabschiedete sich nun mit Cedric Teuchert ein weiterer Offensiv-Leistungsträger in Richtung Gelsenkirchen. Vor zwei Jahren war schon Alessandro Schöpf zum FC Schalke abgewandert, beide Abgänge waren nicht nur in den Augen der leidgeprüften "Club"-Fans mit die Ursache dafür, dass Nürnberg an der ersehnten Rückkehr in die Bundesliga scheiterte.

Doch diesmal könnte es ein glücklicheres Ende nehmen: Dafür steht zum einen die Treffsicherheit von Mikael Ishak, dem besten Stürmer der Liga. Zum anderen loben die Spieler auffallend oft den großen Zusammenhalt im Kader, dessen ohnehin schon hohe Qualität im Winter noch um vielversprechende Neuzugänge verstärkt wurde, mit bundesligaerfahrenen Akteuren wie Ulisses Garcia und Federico Palacio Martinez. Mit dem ruhigen, umsichtigen Michael Köllner als Coach macht Nürnberg den stabilsten Eindruck aller Aufstiegsaspiranten - und scheint absolut reif für den direkten Aufstieg.

FC Ingolstadt (Platz 4, 28 Punkte, 27:20 Tore)

"Ekelhafte Mannschaft", "Horror für die Bundesliga" - mit einer Spielweise, die die Grenzen des Erlaubten konsequent ausnutzte und manchmal überstrapazierte, hat sich der FC Ingolstadt bei seinem bislang einzigen Bundesliga-Gastspiel bei gegnerischen Spielern und Fans nicht nur Freunde gemacht. Manch einer dürfte den Horror-Start des Bundesliga-Absteigers in der 2. Liga wohl deshalb mit Genugtuung verfolgt haben.

Doch unter Coach Stefan Leitl, der den glücklosen Maik Walpurgis beerbte, besannen sich die Ingolstädter wieder auf ihre Qualitäten und rollten das Feld eindrucksvoll von hinten auf. Unter Leitl kamen auch spielerische, mehr ballbesitzorientierte Elemente hinzu. Mit der gewohnten Robustheit und der großen Erfahrung muss auch in der Rückrunde mit Ingolstadt zu rechnen sein.

SV Sandhausen (Platz 5, 27 Punkte, 24:18 Tore)

Vor rund zehn Jahren sollte der SV Sandhausen Teil von Dietmar Hopps ehrgeizigem Fußball-Projekt im Südwesten werden, doch der Klub hatte keine Lust auf ein Dasein als "Farmteam" für 1899 Hoffenheim. Nun haben die Sandhäuser auf einmal die Chance, es tatsächlich aus eigener Kraft in die höchste deutsche Spielklasse zu schaffen, im letzten Spiel vor der Winterpause entthronten sie Spitzenreiter Kiel und gingen als Tabellenfünfter ins neue Jahr. Auch dank der wieder einmal starken Abwehr, kein Team der 2. Liga hat weniger Gegentreffer kassiert.

Auf der anderen Seite des Feldes allerdings hat Sandhausen mit 24 Toren die schwächste Ausbeute aller Teams aus der oberen Tabellenhälfte, auch dies ist nichts Neues bei den Badenern. Dass ihnen kurz vor dem Jahreswechsel mit Lucas Höler, der nach Freiburg wechselte, ihr bester Torschütze abhanden kam, dürfte alle Träume von der Bundesliga in Sandhausen wohl zunichte machen. Zumal mit Richard Sukuta-Pasu, Andrew Wooten und Stefan Kulovits weitere Offensivstützen angeschlagen sind beziehungsweise dauerhaft ausfallen. Sandhausen bleibt auch im neuen Jahr ein unangenehmer Gegner, ist aber kein echter Aufstiegsaspirant.

Union Berlin (Platz 6, 26 Punkte, 33:26 Tore)

Die plötzliche Entlassung von Trainer Jens Keller rief nicht nur bei den Fans von Union Berlin viel Unverständnis hervor. Die Klubführung begründete die Trennung von Keller, der den FC Schalke in die Champions League geführt und Union zu einem echten Aufstiegsaspiranten geformt hat, mit "schwerwiegenden, sportlichen Gründen". Dass die "Eisernen" unter Kellers Nachfolger André Hofschneider im Anschluss auch die zwei Partien vor Weihnachten verloren, entfachte nicht gerade Aufbruchsstimmung in Berlin-Köpenick.

Demgegenüber steht der nach wie vor hohe Erwartungsdruck. Alles andere als der Aufstieg wäre laut Zielvorgabe der Klubführung um Präsident Dirk Zingler eine Enttäuschung. Richten sollen es allerdings weitestgehend das gleiche Team, das sich schon in der Hinrunde als zu unkonstant präsentierte. Einzige Ausnahme: der verlässlich treffsichere Sebastian Polter. Doch dies dürfte zuwenig sein im engen Aufstiegsrennen, zumal der Rückstand auf den Relegationsplatz schon jetzt sieben Punkte beträgt. In den ersten vier Spielen nach der Winterpause trifft Union gleich auf die drei Konkurrenten Kiel, Nürnberg und Düsseldorf. Das Thema Aufstieg könnte unter Umständen ganz schnell erledigt sein.

sid/dpa/red | Stand: 22.01.2018, 17:25