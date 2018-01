Arminia Bielefeld bekommt Schulden erlassen

Der Fußballzweitligist Arminia Bielefeld stand an Weihnachten 2017 kurz vor der Insolvenz, ist jetzt aber gerettet worden. Wie die Ostwestfalen am Mittwoch (17.01.18) auf einer Pressekonferenz mitteilten, haben sie im Nachlizenzierungsverfahren der Deutschen Fußball Liga die Auflagen erfüllt und streben die komplette Entschuldung an. Zwei Banken und die Landesregierung NRW übernehmen einen großen Teil der 22 Millionen Euro Schulden des Vereins. Das ermöglicht ihm einen finanziellen Neustart.

Denn jetzt, wo die Schulden in absehbarer Zeit weg sind, kommt der Verein auch wieder an frisches Geld. Das geben regionale Unternehmen, ein sogenanntes "Bündnis Ostwestfalen" mit Schüco, Oetker, JAB Anstoetz und anderen.

Unternehmer erwerben Anteile an KGaA

Diese Unternehmen kaufen mehr als die Hälfte der Anteile an der Profiabteilung, die in eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert ist. Die Stimmrechte sollen aber mehrheitlich beim Verein bleiben. In fünf Jahren soll der Club dann komplett schuldenfrei sein, erklärte der kaufmännische Geschäftsführer Markus Rejek.

Textil-Unternehmer Gerhard Weber, lange Jahre einer der Hauptunterstützer von Arminia Bielefeld, will sich in Zukunft zurückziehen, hilft jetzt aber auch noch einmal finanziell bei der Sanierung mit.

Arminia ist gezwungen sein Stadion zu verkaufen

Damit die wirklich funktioniert und Banken, Landesregierung und private Gläubiger mitmachen, muss Arminia Bielefeld aber auch noch sein Stadion verkaufen. Hier laufen derzeit noch Gespräche.

Bislang gehörte das Stadion einer weiteren Gesellschaft, die zum Verein gehört: der ALM KG. Diese "Stadiongesellschaft" wird nun aber abgespeckt. Mit ihr hatte der Verein versucht, seine Schulden auszulagern und abzubauen. Weil das nicht funktioniert hat und Arminia stattdessen weiter Schulden machte, kam es jetzt zu einer "Endabrechnung". Mit einem positiven Ende für den Verein.

Stand: 17.01.2018, 14:39