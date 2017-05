Arminias fester Glaube an den Klassenerhalt

Nun muss die Arminia noch den letzten Schritt gehen. Mit einem Sieg in Dresden am kommenden Sonntag (21.05.2017) können die Bielefelder den Klassenerhalt perfekt machen. "Jetzt haben wir es in der eigenen Hand, am nächsten Sonntag alles klar zu machen" , sagte Reinhold Yabo, der mit drei Toren in der zweiten Halbzeit zum Matchwinner avancierte.

Bessere Karten als die Konkurrenz

Noch ist jedoch nichts erreicht. Die Chancen allerdings, sogar der Relegation aus dem Weg zu gehen, haben sich schlagartig verbessert. Die Würzburger Kickers stehen als Vorletzter vor dem schweren Match beim Fast-Aufsteiger VfB Stuttgart. 1860 München als punktgleicher Tabellen-16. muss in Heidenheim ran und hat aufgrund der Tor-Differenz die schlechteren Karten als die Arminia.

Arminia-Trainer Jeff Saibene

Reinhold Yabo wollte am Abend nach dem Gala-Spiel nicht in allzu große Jubelstürme ausbrechen: "Jeder weiß, was auf dem Spiel steht. Jeder weiß, dass wir den Klassenerhalt noch nicht erreicht haben. Wir wissen, dass nächste Woche ein Endspiel ist" , sagte der Offensivspieler, den die Bielefelder in der Winterpause verpflichtet hatten. Trainer Saibene, der vier Siege und vier Remis bei einer Niederlage seit seinem Amtsantritt Ende März holte, verordnete seinem Team nun erstmal etwas Schonung. " Wir werden uns erholen am Montag und Dienstag, ab Mittwoch gibt es nur noch den Fokus auf Dresden ", sagte der Luxemburger.

Erinnerungen an 2014

Dresden und Endspiel - an diese Konstellation hat der DSC Arminia gute Erinnerungen. Am letzten Spieltag der Saison 2013/2014 sicherte sich die Mannschaft, damals von Norbert Meier trainiert, dank eines 3:2-Erfolgs bei Dynamo noch den 16. Rang. In den Relegationsspielen musste Arminia dann allerdings Darmstadt 98 den Vortritt lassen. Diesmal soll es wieder ein Sieg sein, dann hätten sich die Bielefelder aller Voraussicht nach die nervenaufreibende Relegation gespart.

mick | Stand: 15.05.2017, 10:25