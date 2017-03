Arminia Bielefeld und die schwierige Trainersuche

Die Zeit drängt, die Ressourcen sind knapp: Zweitliga-Schlusslicht Arminia Bielefeld muss zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit und unter schwierigen Bedingungen einen neuen Trainer finden. Denn das Geld ist knapp und eine Frist läuft.

Die Ostwestfalen hatten sich am Dienstag von Jürgen Kramny getrennt. Wie schon nach der Trennung von Rüdiger Rehm im Oktober 2016 setzten die Verantwortlichen zunächst Carsten Rump als Interimscoach ein – er soll nach Vereinsangaben auch beim Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Freitag (18.30 Uhr) an der Seitenlinie stehen. "Ich bin guter Dinge, weil wir eine sehr intakte Truppe haben ", sagte Rump auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Rump mit zwei Siegen als Interimscoach

Rumps bisherige Bilanz als Interimstrainer kann sich sehen lassen: Im Herbst verbuchte der gebürtige Dessauer zwei Siege in drei Pflichtspielen. Der heute 35-Jährige absolvierte bis 2015 neben zwei Profi-Einsätzen insgesamt mehr als 300 Spiele für Arminias zweite Mannschaft, ehe er Trainer der Bielefelder U19 wurde.

15-tägige Frist läuft

Spätestens nach Ablauf der 15-tägigen Frist, die die Deutsche Fußball-Liga gesetzt hat, muss die Arminia aber einen dauerhaften Kramny-Nachfolger präsentieren, weil Rump nicht die notwendige Fußballlehrer-Lizenz besitzt.

Jeff Saibene

Ein heißer Kandidat für den Posten ist offenbar der Luxemburger Fußballtrainer Jeff Saibene. Einem Medienbericht zufolge soll die Arminia dem 48-Jährigen ein Angebot gemacht haben. Das berichtete die Schweizer Zeitung "Blick" am Donnerstag. Der Fußballchef der Blick-Gruppe, Andreas Böni, twitterte wenig später ein Foto mit einer Erklärung, in der Saibenes Club FC Thun das Angebot aus Bielefeld offenbar bestätigt. Der Club selbst war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Ein Vertrag sei aber noch nicht unterzeichnet, hieß es.

Vereinsinterne Lösung mit Grauer möglich

Uwe Grauer (Mitte), hier noch in Diensten des 1. FC Köln

Zuvor hatten die Bielefelder - nicht zuletzt auch wegen der Verbindlichkeiten von etwas mehr als 20 Millionen Euro - eine vereinsinterne Lösung mit U19 -Trainer Uwe Grauer erwogen. "Diese Lösung werde ich bei der Betrachtung aller Umstände nicht ausschließen" , sagte der kaufmännische Geschäftsführer Gerrit Meinke über den früheren BVB -Profi. Grauer besitzt die Fußballerlehrer-Lizenz.

Wiedersehen mit Norbert Meier

Mit dem FCK kehrt ausgerechnet Aufstiegstrainer Norbert Meier auf die Alm zurück. "Ich hatte in Bielefeld sehr schöne Jahre und habe dort hochspannende Dinge erlebt" , sagte Meier, der im Sommer nach Darmstadt gewechselt war und sich Anfang 2017 dem FCK anschloss.

Stand: 16.03.2017, 22:00