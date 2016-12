Von Champions-League-Atmosphäre ist an diesem sonnigen Dezembertag in Bochum nichts zu spüren. Der VfL von Trainer Gertjan Verbeek probt unter den Blicken einiger weniger Trainingskiebitze für das letzte Spiel des Jahres beim FC St. Pauli. Mittendrin: Alexander Merkel, das ehemalige Wunderkind, und noch immer erst 24 Jahre alt.

Debüt an der Seite von Ibrahimovic

Bochum ist Merkels siebte Station als Profi in nur sechs Jahren. AC Mailand, FC Genua, Udinese Calcio, FC Watford, Grasshopper Club Zürich, AC Pisa - die Liste seiner bisherigen Arbeitgeber ist so lang wie namhaft, eine sportliche Heimat aber fand der ehemalige Juniorennationalspieler nicht. Dabei verlief der Karrierestart verheißungsvoll: Vor sechs Jahren feierte Merkel sein Profidebüt im Trikot des AC Mailand an der Seite von Weltstars wie Andrea Pirlo, Ronaldinho oder Zlatan Ibrahimovic. Champions League gegen Ajax Amsterdam – zum Auftakt gleich die ganz große Bühne.

Dass er nun gegen Sandhausen, Heidenheim oder eben den FC St. Pauli aufläuft, hat viele Gründe. Verletzungen (Kreuzbandriss im Herbst 2015), Trainerwechsel, ungewollte Vereinswechsel - reden wolle Merkel darüber derzeit nicht, teilt der VfL Bochum auf Anfrage mit. Er stehe vorerst für längere Gespräche nicht zur Verfügung. Stattdessen lässt er Taten sprechen: Merkel legt an diesem kalten Dezembermorgen Sonderschichten ein, übt Freistöße und verlässt den Trainingsplatz als einer der Letzten. Das Ballnetz über der Schulter, ein Lächeln im Gesicht.

Harte Zeiten in Italien

Er habe den Verein gebeten, Interviewanfragen bis auf weiteres abzublocken, erklärt Merkel auf dem Weg in die Kabine gegenüber sportschau.de. Und nimmt sich dann doch noch einige Minuten Zeit für ein Gespräch: "Ich bin wirklich sehr froh darüber, jetzt in Bochum zu sein. Das Stadion ist toll, das Trainingsgelände super und der Verein professionell geführt.“ Das hat Merkel zuletzt schon anders erlebt. Im Sommer lockte ihn sein ehemaliger Milan-Mitspieler Gennaro Gattuso zum Zweitligisten AC Pisa. Zwei Wochen später war Gattuso nicht mehr Cheftrainer in Pisa, alle von ihm geholten Spieler durften den Verein umgehend wieder verlassen.

Es ist nicht die einzige skurrile Geschichte, die Merkel in Italien erlebt hat. Viele Worte möchte er darüber eigentlich nicht mehr verlieren, das italienische Transfersystem aber will er nicht unkommentiert lassen. "In Deutschland wechselt man vielleicht nach zwei Jahren mal den Verein. In Italien wirst du hin- und hergeschoben und hast dabei kein Mitspracherecht. Das ist schon brutal.“ In seinem Fall bedeutete das: Milan und der FC Genua hielten zeitweise je 50 Prozent der Rechte an Merkel. Wo er zu spielen hatte, entschieden die Vereine und nicht der Spieler. "Wenn du dich nicht fügst, dann läufst du alleine deine Runden und darfst nicht mit der Mannschaft trainieren oder spielen.“

Merkel hat sich festgebissen

Spielen darf Merkel nach schwierigen Anfangswochen in Bochum mittlerweile regelmäßig. Mitte August nahm ihn der VfL unter Vertrag, sein Debüt feierte er Ende September gegen Fortuna Düsseldorf. Akzente konnte er bei der 0:3-Niederlage kaum setzen, sechs Spiele musste Merkel anschließend auf die nächste Chance warten. Mitte November tauchte er im Heimspiel gegen Braunschweig plötzlich wieder in der Startelf auf - und behauptete sich.

Für Daniel Davari von Arminia Bielefeld ist das keine Überraschung. Der ehemalige iranische Nationaltorhüter spielte 2014/15 zusammen mit Merkel in Zürich und erinnert sich im Gespräch mit sportschau.de an dessen fußballerische Klasse: "Man hat sofort gesehen, welche Qualität Alex hat.“

Alexander Merkel

Sportlich lief die Zeit in der Schweiz für beide eher durchwachsen, Merkel aber hinterließ dennoch bleibenden Eindruck bei Davari. "Er hat seine Milan-Vergangenheit nie raushängen lassen, ist komplett auf den Boden geblieben“ , sagt Davari. "Zudem ist Alex ein extrem positiver Typ, der in der Kabine immer für gute Stimmung gesorgt hat.“

Bochum - ein Stück Heimat?

Ausgerechnet beim VfL Bochum, diesem Malocherverein aus dem Ruhrgebiet, könnte der fußballerische Feingeist Merkel nun das finden, was er in den vergangenen Jahren vermisst hat: eine fußballerische Heimat. "Die Mannschaft harmoniert einfach“ , sagt Merkel, der unter Trainer Verbeek zumeist im rechten offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt. "Das ganze Team will Fußball spielen, und das kommt mir entgegen. Ich bin eben ein Zocker."

Dass er bislang noch nicht auf seiner Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommt, spielt für Merkel keine große Rolle. "Spielpraxis ist das Allerwichtigste. Wo ich spiele, entscheidet der Trainer. Ich gebe einfach immer einhundertzehn Prozent.“ Ein Lächeln zum Abschied, dann macht sich Merkel auf den Weg in die Kabine. Er hat lange genug geredet - dabei will er doch eigentlich nur Fußball spielen.

Stand: 19.12.2016, 11:50