SV Darmstadt 98

Am 19. Juni ist Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 ins Training gestartet - allerdings zunächst mit medizinischen Leistungsidagnosen. Vergleichsweise spät geht es dann Mitte Juli ins Trainingslager: Vom 9. bis 18. Juli weilt das Team von Trainer Thorsten Frings im Haus Ennstal, einer kleinen Gemeinde in der Steiermark in Österreich.

Die bisher feststehenden Testspielgegner sind allesamt unterklassige Teams, die Neuzugänge dagegen sind eine Erwähnung wert: Schließlich hat man nicht nur den zuletzt vereinslosen Weltmeister Kevin Großkreutz verpflichtet, sondern auch noch Immanuel Höhn aus Freiburg und Stürmer Roman Bezjak vom kroatischen Topklub HNK Rijeka geholt.

FC Ingolstadt

Einige Tage später als bei den Darmstädtern versammelte Ingolstadts Trainer Maik Walpurgis seine Mannschaft das erste Mal. Am 24. Juni starteten die Ingolstädter ins Training, erst am 12. Juli geht es für eine Woche ins Trainingslager an den Walchsee in Tirol.

Die vermeintlich stärksten Testspielgegner kommen beide aus der 3. Liga: Wehen Wiesbaden und der Karlsruher SC . Wenig spektakulär sind bislang auch die Tätigkeiten der Schanzer auf dem Transfermarkt. Immerhin konnte man mit Stefan Kutschke einen Top-Angreifer verpflichten, der als Nürnberg-Leihgabe in der vergangenen Zweitliga-Saison 16 Tore für Dynamo Dresden erzielte.

Eintracht Braunschweig

Nach dem knapp verpassten Aufstieg und der durch die Relegation längeren Vorsaison ging es für Eintracht Braunschweig erst am 26. Juni los mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Vom 7. bis 16. Juli reist das Team von Trainer Thorsten Lieberknecht für neun Tage ins Trainingslager nach Herxheim in der Pfalz.

Eine Woche nach der Rückkehr steht dann kurz vor Saisonstart eine echte Bewährungsprobe auf dem Programm: Der 1. FC Köln gastiert im Eintracht-Stadion. Ob die Eintracht bis dahin noch einen namhaften Neuzugang präsentiert? Bislang fehlt der noch, dafür konnte das Team der Vorsaison aber auch größtenteils gehalten werden.

1. FC Union Berlin

Union Berlin geht andere Wege als viele ihrer Konkurrenten: Gleich zum Start der Vorbereitung ging es in ein Kurztrainingslager in Sommerfeld, Brandenburg. Am 24. Juni folgte dann der offizielle Trainingsauftakt im Stadion an der Alten Försterei.

Vom 3. bis 12. Juli weilen die Berliner im Trainingslager im österreichischen Kärnten und treten dort u.a. gegen den Wolfsberger AC an. Das letzte Testspiel vor dem Zweitliga-Start findet im heimischen Stadion statt - gegen den englischen Klub Queens Park Rangers. Mit Marc Torrejon ( SC Freiburg), Grischa Prömel (Karlsruher SC) und Marcel Hartel (1. FC Köln), alle ablösefrei, konnte das Team von Trainer Jens Keller bereits verstärkt werden.

Dynamo Dresden

Seit dem 22. Juni befindet sich Dynamo Dresden im Training für die kommende Spielzeit. In Sachen Testspielen hat sich Dynamo einiges vorgenommen: So geht es u.a. gegen Slovan Liberec aus Tschechien und Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart.

Das Duell mit den Schwaben findet im Rahmen des äußerst kurzen Trainingslagers der Dresdner statt. Zwischen dem 11. und 15. Juli weilt das Team von Trainer Uwe Neuhaus in Bad Gögging in Bayern. Der Abgang von Top-Stürmer Stefan Kutschke konnte bislang noch nicht kompensiert werden. Dafür wurden die Transfers von Rico Benatelli (Würzburger Kickers), Patrick Möschl (SV Ried) und Sören Gonther ( FC St. Pauli) bereits vollzogen. Alle drei Spieler kommen ablösefrei.

1. FC Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim ist bereits am 18. Juni in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestartet. Auch das erste Trainingslager hat das Team von Trainer Frank Schmidt schon hinter sich: Vom 21. bis 26. Juni waren die Heidenheimer in Kühtai in Österreich. Ab dem 10. Juli geht es noch einmal für acht Tage nach Aigen, ebenfalls in Österreich.

Die meisten Testspiele werden dann bereits absolviert sein. Die Gegner kommen allerdings alle aus den unteren Ligen - womöglich bietet der Max-Liebhaber-Pokal am 21. und 22. Juli dann noch starke Gegner auf. Die Teilnehmer dort stehen noch nicht fest. Geld wurde bislang noch nicht in die Hand genommen. Selbst die namhaften Neuzugägne Kolja Pusch (Jahn Regensburg) und Maximilian Thiel (Union Berlin) kamen ablösefrei.

FC St. Pauli

Früher Trainingsstart, spätes Trainingslager. Am 19. Juni ist der FC St. Pauli in die Vorbereitung gestartet, erst am 9. Juli geht es dann ins Trainingslager nach Maria Alm. Nach der Rückkehr am 18. Juli steht dann noch ein Testspiel gegen Werder Bremen am Millerntor (22. Juli) auf dem Programm.

Die Hamburger haben auf dem Transfermarkt bereits tief in die Tasche gegriffen. Für rund 1,7 Millionen Euro kommt Flügelstürmer Cenk Sahin vom türkischen Erstligisten Basaksehir. Außerdem wurden Sami Allagui (Hertha BSC ) und Clemens Schoppenhauer (Würzburger Kickers) ablösefrei verpflichtet.

SpVgg Greuther Fürth

Genau wie viele andere Zweitligisten ist auch Greuther Fürth am 19. Juni in die Vorbereitung gestartet. Am 7. Juli reisen die Fürther ins Trainingslager nach Tirol, wo ein Testspiel gegen den tschechichen Topklub Viktoria Pilsen auf dem Programm steht.

Auf dem Transfermarkt haben die Fürther bereits mehrfach zugeschlagen, allerdings ohne dabei das große Geld in die Hand zu nehmen. Unter anderem Manuel Torres (Karlsruher SC) und Nik Omladic (Eintracht Braunschweig) sollen das Mittelfeld der Kleeblätter verstärken.

VfL Bochum

Am 19. Juni ist der VfL Bochum in die Saisonvorbereitung gestartet. Das einzige Trainingslager vom 3. bis 8. Juli im niederländischen Vaalsbroek ist verhältnismäßig kurz. Dafür stehen zahlreiche Testspiele auf dem Programm, darunter gegen Schachtar Donezk (geplant), RSC Charleroi und den FC Groningen.

Zwei neue für den VfL: Dimitrios Diamantakos (l.) und Lukas Hinterseer

Das Highlight dürfte das Duell mit dem BVB am 22. Juli im Bochumer Ruhrstadion sein. Gut möglich, dass dann schon eine neu formierte Sturmreihe an den Start geht: Lukas Hinterseer und Dimitrios Diamantakos kamen ablösefrei nach Bochum. VfL -Angreifer Johannes Wurz soll bei einigen Bundesligisten auf dem Zettel stehen.

SV Sandhausen

Schon am 18.6. startete der SV Sandhausen ins Training - so früh wie kein anderer Zweitligist. Auch das Trainingslager dauert vergleichsweise lange: Vom 4. bis 13. Juli geht es nach Bad Wörishofen in Bayern.

Für die Zeit danach hat sich der SVS einiges vorgenommen: Die Testspielgegner zum Ende der Vorbereitung lauten SC Freiburg und Bayer 04 Leverkusen. Um dort bestehen zu können, wurde bereits fleißig eingekauft, allerdings ohne Ablöse zu bezahlen. Prominentester Neuzugang ist sicherlich Nejmeddin Dahfous von Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers.

Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf ist erst seit dem 26. Juni im Training - im Vergleich zum Rest der Liga ein sehr später Start. Wie bei den meisten Klubs stehen insgesamt zwei Trainingslager auf dem Programm: Vom 30. Juni bis 6. Juli in Nentershausen und vom 11. bis 19. Juli in Maria Alm, nahe Salzburg in Österreich.

Der prominenteste Testspielgegner der Fortuna ist Premier-League-Aufsteiger Brighton & Hove Albion. Und auch auf dem Transfermarkt hat die Fortuna bereits zugeschlagen: Andre Hoffmann kommt von Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 und Torhüter Raphael Wolf von Werder Bremen. Außerdem haben die Düsseldorfer Davor Lovren, den Bruder von Liverpool-Star Dejan Lovren, verpflichtet.

1. FC Nürnberg

Seit dem 19. Juni ist das Team des 1. FC Nürnberg im Training. Die Franken absolvieren während der Saisonvorbereitung ein Trainingslager in Natz in Südtirol, Italien. Zwischen dem 7. und 16. Juli werden dort drei Testspiele stattfinden, die Gegner aber stehen noch nicht fest.

Kurz vor Saisonstart steht gegen Borussia Mönchengladbach aber eine echte Bewährungsprobe für das Team von Trainer Michael Köllner an , der sich mit Sebastian Kerk bereits über einen prominenten Neuzugang mit Bundesliga-Erfahrung freuen durfte. Der 23-Jährige kam für rund 500.000 Euro aus Freiburg.

1. FC Kaiserslautern

Ebenfalls seit dem 19. Juni im Training ist der 1. FC Kaiserslautern. Vom 6. bis 14. Juli reist das Team von Trainer Norbert Meier dann in ein Trainingslager nach Zams in Österreich. Das wohl nennenswerteste Testspiel bestreitet der FCK am 22. Juli gegen den englischen Zweitligisten Derby County.

Neuzugang Brandon Borrello, der für 150.000 Euro von Brisbane Roar aus Australien kam, wird dann schon mit von der Partie sein. Mit Benjamin Kessel von Union Berlin holte Lautern außerdem einen erfahrenden Zweitligaverteidiger.

Erzgebirge Aue

Seit dem 19. Juni befindet sich Erzgebirge Aue im Training für die kommende Saison - einen Tag vorher wurde mit Thomas Letsch der neue Trainer und damit Nachfolger des zu Schalke 04 abgewanderten Domenico Tedesco präsentiert.

Ganze neun Tage (6. bis 15. Juli) dauert das Trainingslager in Feldkirchen an der Donau. In diesem Zeitraum steht auch ein Testspiel gegen den österreichischen Klub LASK Linz auf dem Programm. Prominente Neuzugänge gab es bislang nicht. Stattdessen setzt man im Erzgebirge auf Talente aus Jugendabteilungen von Bundesliga-Klubs. Vom Hamburger SV wurde beispielsweise der 19-jährige Mittelfeldspieler Arianti Ferati ausgeliehen.

Arminia Bielefeld

Genauso spät (26. Juni) wie Düsseldorf ist Arminia Bielefeld ins Training eingestiegen. Vom 5. bis 13. Juli reist die Arminia dann ins Trainingslager nach Zell am See in Österreich. Zwei der Testspielgegner dort stehen noch nicht fest, ein Hochkaräter ist unter den bisher feststehenden Terminen nicht zu finden.

Auch auf dem Transfermarkt hat sich Bielefeld bislang zurückgehalten. Der ablösefreie Stürmer Patrick Weihrauch, der mit den Würzburger Kickers abgestiegen war, ist bislang der einzige Neuzugang.

MSV Duisburg

Trainingsstart des MSV Duisburg war am 24. Juni, Anfang Juli (4. bis 12. Juli) geht es dann ins Trainingslager nach Sankt Johann in Österreich. Das "Highlight" der Vorbereitung aber dürfte das Freundschaftsspiel gegen den englischen Zweitligisten Norwich City am 19. Juli sein.

Der finanziell angeschlagene Klub hat bislang noch keine Ablösen für neue Spieler gezahlt. Alle Neuzugänge, darunter Lukas Fröde von den Würzburger Kickers und Daniel Davari von Arminia Bielefeld, kamen ablösefrei.

Holstein Kiel

Seit dem 19. Juni befindet sich Aufsteiger Holstein Kiel im Training. Das anstehende Trainingslager (4. bis 8. Juli) in Herzlake dauert nur fünf Tage. Bemerkenswert aber ist der Testspielgegner der Kieler in diesem Zeitraum: In Neuenkirchen geht es am 5. Juli gegen Schachtar Donezk.

Kiels Spieler im Testspiel gegen Tellingstedt

Auf dem Transfermarkt hat Kiel bereits mehrfach zugeschlagen: Neben David Kinsombi (Karlsruher SC ) wechseln mit Sebastian Heidinger und Lukad Kruse auch zwei Paderborner in den Norden.

Jahn Regensburg

Aufsteiger Jahn Regensburg hat mit dem 26. Juni einen vergleichsweise späten Termin für den Trainingsstart gewählt. Auch das einzige Trainingslager wird kurz gehalten: Vom 8. bis 14. Juli geht es nach Bad Gögging in Bayern. Einen Tag vor der Abreise steht der wohl größte Test in der Vorbereitung auf dem Programm - gegen den SV Ried aus der österreichischen Bundesliga.

In Sachen Transfers hat sich noch nicht allzu viel getan beim Jahn. Mit Jonas Nietfeld konnte man aber einen der Leistungsträger von Drittligist FSV Zwickau aus der Vorsaison für sich gewinnen.

